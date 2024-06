Desde Yunquera de Henares se reclama que se solucione la situación del servicio de pediatría

jueves 27 de junio de 2024

Desde el pasado mes de noviembre Yunquera de Henares y los 17 municipios restantes de su zona sanitaria llevan sufriendo una situación anómala en el servicio de pediatría.



Una baja que no se cubre y que se ha “solventado” con la voluntariedad de un médico no especialista que cubre el servicio sin horarios fijos, ni días concretos, es decir “cuando puede” y con los médicos de cabecera, generando en estos casos que los médicos de Atención Primaria vean sus consultas aún más saturadas.



Es un hecho que se lleva notificando mediante numerosas comunicaciones, y por lo que parece, la situación se va a complicar todavía más porque hay rumores de que este verano no se va a contar con ningún médico que cubra este servicio.



El alcalde de Yunquera de Henares, Lucas Castillo, ha expresado “la creciente preocupación sobre las condiciones de los pacientes del Centro de Salud de Yunquera de Henares y de nuestra zona sanitaria, que cubre la nada desdeñable cifra de 18 municipios”. Además, ha recordado que residen “cerca de 800 jóvenes menores de 14 años y que el carecer de un médico especializado en pediatría se antoja insostenible”.



En todo este tiempo de ausencia no se ha repuesto ese especialista para que dé cobertura no sólo a Yunquera de Henares, sino al resto de municipios, particularmente Humanes y Fontanar, que lo comparten y se ha venido sustituyendo con médicos no especialistas que venían a cubrir ciertas horas y no a prestar el servicio en su totalidad, siendo los pacientes y las familias los principales afectados.



Por ende, el alcalde ha solicitado formalmente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha “la sustitución inmediata del médico especialista en pediatría o a dar cobertura en otros centros médicos cercanos a las familias de Yunquera de Henares al pertenecer a un área integrada”.