De la Barrera: "Vamos para arriba y ojalá lo podamos seguir reflejando "

sábado 26 de marzo de 2022

Tras un partido lluvioso y gris, el Albacete Balompié suma tres puntos importantísimos. Un partido que ha comenzado con muchas posibilidades y ocasiones para el equipo local. “La primera parte ha sido muy buena. El equipo muy arriba, junto, no dando opciones al rival y con ocasiones para irnos con cierta ventaja”, admite el entrenador albacetista.



Con la ventaja tras el descanso el UCAM ha salido mucho más rápido y con más presencia en el área rival. Ante esa situación el equipo local ha recibido algún que otro aviso por parte de los visitantes “teníamos que dar un paso más. No nos hemos atrevido a los primeros pases. Desde fuera se percibe tensión e incertidumbre. En momento en los que el UCAM presionó nos faltó personalidad. en esos momento el equipo tiene que demostrar”, declaró Rubén de la Barrera.



La vuelta de Fran Álvarez al equipo no solo ha sido una alegría para el equipo, también para la afición. Su vuelta al campo abre un sinfín de posibilidades. “El momento en el que entra Fran necesitábamos jugadores de pie. Teníamos que encontrar la ventaja en el 3 contra3.Hay circulaciones de balón que te permite no perderla y generar desgaste en el rival. Sin perder profundidad y amenaza en espalda a sabiendas de que ellos habían dado un paso delante””, comentó.



Enzo Boyomo, convertido en lateral, ha recorrido la banda de arriba a abajo. Poco acostumbrados a verle colar balones al área, e incluso, rematar. “Enzo estuvo cerca del gol. Nos tiene que aportar solidez. Va y viene. No están acostumbrados a verlo jugar en esa posición. Desde fuera hay que ver cómo juega y se complementa con lo que hay delante. La pareja con Javi nos da salida de balón, ayudar a Eric y Bernabé. Enzo tiene un margen de mejora muy grande. Tiene que ser mil millones de veces mejor jugador de lo que es hoy”.



"Dentro de los dos grupos somos el equipo más regular. Más allá de todo, nos hemos mostrado regulares y vamos para arriba. Hoy lo hemos solventado muy bien, con todo lo que conlleva estrenar entrenador, se gestionó y la personalidad que si tuvimos en la primera parte hizo que les pusiéramos un partido incómodo", finalizó.