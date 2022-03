Castillo: “Estamos ante el Gobierno más destructivo de la historia democrática de España”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 11 de marzo de 2022 , 16:58h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha afirmado con rotundidad en rueda de prensa que “estamos ante el gobierno más destructivo de la historia democrática de España”. Castillo ha reprochado que “primen la política ideológica sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de los ciudadanos”.



El presidente provincial ha criticado las políticas de impuestos que están aplicando desde el Gobierno de Sánchez “porque están destruyendo la competitividad de nuestras empresas, de nuestras industrias, de los autónomos y las economías familiares a las que están asfixiando con esta escalada de precios insostenible”.



Castillo ha enfatizado que este aumento de los precios no surge por la invasión de Rusia en Ucrania porque llevamos muchos meses sufriéndola. Así, ha explicado que los combustibles están a casi dos euros el litro, el kilovatio/hora ha subido más de un 900% y la cesta de la compra ha subido entre un 30 y 50%. Ante esta escalada insostenible de precios, Castillo ha recordado como los que ahora están gobernando agitaron las calles cuando la subida fue mucho inferior y ahora no hacen absolutamente nada por frenarlo”.



Esta subida desenfrenada de los precios “está teniendo graves consecuencias en la Industria porque pierden competitividad por el aumento de los costes de producción y muchas empresas han tenido que iniciar expedientes de regularización de empleo por lo que generará más desempleo”.



Del mismo modo, Castillo ha subrayado que la subida de los tipos de interés revoca directamente en las familias porque “merma de forma drástica” la capacidad de ahorro de las mismas y “fomenta que se compre menos y muchos negocios se vayan a la ruina”.



Ante esta situación ha criticado que el PSOE no se ruborice y Sánchez “tenga la desfachatez” de culpar a Putin de esta subida generalizada “cuando la única realidad es que por cada 50 euros de combustible, pagamos 25 euros en impuestos”. Esto demuestra, ha dicho, que en muchos productos se puede bajar de precio, pero para ello, “hace falta un Gobierno que arrime el hombro a su ciudadanía en vez ponernos más cargas”, ha lamentado.



Igualmente, ha tachado “de sangrante” que los socialistas digan que pagar estos sobrecostes es ser solidario con el pueblo ucraniano. “Es cruel que mientras todos nos ajustamos el cinturón nos indiquen desde el Gobierno que hay que bajar la calefacción, y ello, mientras ellos siguen aumentando sus asesores y subiéndose el sueldo”, ha aseverado.



También ha reprochado al Gobierno de Sánchez que en medio de esta dura situación anuncie a bombo y platillo que van a destinar 20.000 millones de euros a políticas de igualdad. “Una vez más vuelven a priorizar sus políticas ideológicas sobre las verdaderas necesidades de nuestros ciudadanos”.



Esta forma de actuar, ha aseverado, “es el ADN socialista” con independencia de donde gobierne. Sin ir más lejos, ha criticado que el Gobierno socialista de Page haya votado en contra de bajada generalizada de impuestos en Castilla La Mancha a propuesta del PP-CLM. “Con este voto en contra ha dicho no a facilitar la vida a los ciudadanos de la región y de Guadalajara”.



Además, ha recordado que “el nuevo impuestazo al agua” que ha creado Page y los socialistas en Castilla-La Mancha va a repercutir en los ayuntamientos y en las familias. “Cada familia va a tener que pagar de media 100 euros más al año”.



Primarias Partido



Sobre el proceso de primarias del Partido, el presidente provincial ha trasladado todo el apoyo del PP de Guadalajara a Alberto Núñez Freijóo. Castillo ha dicho que España “necesita políticos responsables, coherentes y que se preocupen de las necesidades de los ciudadanos, y eso es precisamente lo que representa Núñez Freijóo”.



Además, ha apuntado que el candidato dentro de su campaña visitará nuestra región el próximo martes, en concreto estará en Toledo y ha invitado a todo aquel que esté interesado en participar.



Valoración de pactos entre PP y Voz en Castilla y León



Sobre el acuerdo de Gobierno entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León, Castillo ha subrayado que “es positivo por la estabilidad que va a generar”. Esta estabilidad, ha aseverado, “es lo que tenemos que asegurar los representantes públicos”.



A todos aquellos que critican el pacto, que casualmente vienen de la izquierda con el PSOE más radical de los últimos años, Podemos, Bildu e independentistas les ha dicho que “lecciones cero”. Castillo ha recordado que el PP “es un partido con sentido de Estado y ya lo demostró en numerosas ocasiones proponiendo pactos nacionales de distinta índole, primero lo intentó Rajoy y posteriormente Casado, pero el PSOE ha decidido dar la espalda a esos patos y decidió gobernar con los extremos”.



Castillo ha asegurado que “el socio que ha elegido el PP es constitucionalista, no tiene sangre en las manos por defender su ideología matando a aquellos que no opinaban igual que ellos, mientras otros si pactan con estos partidos, así que lecciones cero”. Igualmente, ha recordado que pactan con un partido que defiende la unidad de España, “otros en cambio pactan con aquellos que quieren independizarse y que han provocado que la convivencia sea un infierno en esos territorios donde incluso se saltan la Constitución”.



En definitiva, “estamos pactando con un partido que defiende la Constitución Española y no pactamos con otros que defienden totalitarismos que a la larga se ha demostrado que han fracasado y que ahora se han puesto del lado de Putin. Así que lecciones de la izquierda ninguna”.



Homenaje victimas 11M



Coincidiendo con el día y el homenaje a las víctimas del 11M, el presidente provincial también ha tenido unas palabras de recuerdo respetuoso a la memoria de las 193 personas que fueron asesinados “vilmente por unos barbaros”, muchos de ellos vecinos de Guadalajara. Castillo ha querido mandar un abrazo a todas sus familias y “hoy más que nunca memoria, dignidad y justicia”.