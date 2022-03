Trillo envía una furgoneta repleta de ayuda humanitaria a Ucrania que viajará junto a un convoy que traerá a España a 42 refugiados

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 11 de marzo de 2022 , 16:55h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Trillo ha prestado una de sus furgonetas municipales para transportar un cargamento de productos de primera necesidad hasta la frontera ucraniana y para traer a España, a su vuelta, a 42 refugiados de ese país, en su mayoría niños y mujeres. El vehículo, que será conducido por Rubén Martínez Obispo, ha salido esta mañana de Trillo y partirá hacia Medyka, en Polonia, este domingo junto a otras seis furgonetas de ayuda humanitaria.



En la mañana de este viernes ha partido de Trillo una furgoneta repleta de ayuda a humanitaria para la población ucraniana. El Ayuntamiento del municipio ha cedido uno de sus vehículos municipales para que un convoy que partirá este domingo hacia la frontera de Ucrania transporte medicinas, ropa de abrigo, alimentos y otros productos para las personas que están huyendo del país en conflicto. Las furgonetas que forman parte de la comitiva, un total de seis, volverán después a España con 42 personas refugiadas, en su mayoría niños y mujeres.



El Ayuntamiento de Trillo ha cargado la furgoneta con más de 2.000 euros en productos de primera necesidad adquiridos en los seis establecimientos comerciales del pueblo. En Autoservicio La Bienve y Autoservicio Carrascoso se ha comprado comida no perecedera y productos sanitarios y de cuidado personal como toallitas, pañales, geles, etcétera.



En la Carnicería El Chorrerón han preparado productos cárnicos conservados al vacío. En el Bazar El Carbonero y la Ferretería Hermanos Batanero han dispuesto, sobre todo, ropas de abrigo, y la Farmacia de Aurora Avellano ha preparado medicinas y material sanitario.



El concejal Hugo Pérez, en representación del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Trillo, espera que el material enviado pueda servir realmente para cubrir necesidades básicas de personas que lo están pasando muy mal. “Conocimos la idea de Rubén y enseguida quisimos colaborar, por eso, no sólo le hemos prestado la furgoneta para que traigan refugiados a España, sino que también la hemos llenado de alimentos, ropa y medicinas para que el viaje sea lo más provechoso posible”, indica el concejal, que agradece su ayuda a los comercios de Trillo que, además de lo que se les ha comprado, también han querido colaborar con sus propios donativos.



A este cargamento se suma lo adquirido gracias a la campaña de recogida que ha llevado a cabo la Residencia Fuente Alegre de Trillo. El llamamiento de los mayores consiguió recaudar 610 euros que también han sido destinados a la compra de alimentos, medicinas y otros productos que viajarán en la furgoneta municipal rumbo a Polonia.



El viaje parte este domingo con Rubén Martínez y Antonio de la Rosa a la cabeza



La furgoneta del Ayuntamiento de Trillo partirá de Madrid este domingo a las 11.00 de la mañana en un convoy compuesto por un total de seis vehículos. Rubén Martínez, gerente de proyectos deportivos y turísticos como Trillo Aventura, Zona Zentro o Multiaventura Buendía, será uno de los conductores y también ha sido uno de los impulsores de la idea. “Llevaba días dándole vueltas, viendo las imágenes en la tele, quería hacer algo, y al final decidí hacer este viaje. Se lo comenté a Antonio de la Rosa y me dijo que estaba igual y, en dos días lo montamos todo”, cuenta Martínez mientras viaja con la furgoneta hasta

Buendía, su pueblo, donde también han recogido ayuda humanitaria, sobre todo sillas de coche para bebés y niños, necesarios para realizar el viaje de vuelta.



Rubén Martínez y Antonio de la Rosa han gestionado esta iniciativa en colaboración con la Plataforma de Ciudadanos Ucranianos en España. “Ellos nos están poniendo en contacto con Medyka, nos dicen dónde tenemos que dejar el cargamento, dónde tenemos que recoger a las personas que nos vamos a traer en condiciones de seguridad, etcétera”. En este punto, Rubén Martínez explica que todo debe estar bien organizado y hay que tener mucho cuidado porque muchos niños están saliendo solos del país y las mafias de trata de menores están empezando a funcionar.



Por delante, Rubén Martínez, Antonio de la Rosa, Javier Donaire, Luis, Henry, Alejandro, Alfonso, Ismael… tienen 3.000 kilómetros de travesía y calculan que un total de 30 horas de viaje. “No pararemos para descansar; iremos dos conductores en cada furgoneta y nos iremos turnando para dormir un poco”, detalla Martínez, quien explica que les han indicado que deben parar a realizar un último descanso unos 70 kilómetros antes de llegar a Medyka, la ciudad polaca más cercana a la frontera ucraniana, porque las cosas allí están bastante complicadas y no podrán detenerse, sólo dejar el cargamento y recoger a las personas que les sean asignadas.



La idea de Rubén Martínez es llenar todas las plazas de las furgonetas con 42 personas, en su mayoría niños y mujeres. Los traerán a España, donde la Plataforma de Ciudadanos Ucranianos ya les ha buscado un alojamiento en distintos puntos de España. “A algunos tendremos que comprarles un billete de tren para que lleguen a sus destinos y a otros los dejaremos en los albergues o junto a las familias de acogida; todo lo han organizado desde la plataforma”, termina Rubén, que espera que el viaje sirva para ofrecer una salida y una nueva vida, aunque sea temporal, a todas estas personas atrapadas en la frontera ucraniana a causa de la invasión rusa.