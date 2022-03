UGT pide al SESCAM que revise la retribución de los gastos de los profesionales que realizan desplazamientos con sus vehículos particulares en horario de trabajo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 11 de marzo de 2022 , 17:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Hay profesionales, fundamentalmente en el ámbito de la Atención Primaria, que una vez llegan a los Centros de Salud, situados en la cabecera de la Zona Básica, realizan un sinfín de desplazamientos por los consultorios de los pueblos que cada profesional atiende.



Esto se retribuye mediante la denominada Itinerancia al precio de 14 pesetas el Km (0.084 euros/km), cuantía que no se revisa desde 2002.



No solo estamos hablando de los viajes programados, sino todos aquellos que surgen por urgencias o cualquier otro motivo durante la jornada de trabajo.



Dichos desplazamientos se realizan durante todo el año, muchas veces con condiciones climatológicas adversas o por carreteras cuyas condiciones de firme no son siempre las más adecuadas, circunstancias que asume cada profesional con sus vehículos propios, ya que los llamados coches oficiales o del SESCAM, solo pueden usarse durante las guardias.



Las circunstancias actuales y el elevado precio de los combustibles, hacen que la cantidad que aporta el SESCAM, para nada cubra los gastos que los distintos profesionales, entre otros Médicos y Enfermeros, tienen que realizar ahora mismo. Recordando que se trata de desplazamientos para garantizar la asistencia de los habitantes, en la totalidad de pueblos de Castilla la Mancha.



Para UGT y según les manifiestan los propios profesionales, deben de actualizarse con urgencia estas cuantías, incrementando el precio del KM hecho en horario de trabajo con sus vehículos particulares.



No hace tanto tiempo y como medida de protesta, un compañero enfermero de la provincia de Guadalajara realizaba los desplazamientos entre los distintos consultorios que atendía, en un burro.



Por otro lado, el SESCAM debería contratar una póliza aseguradora, que cubra todas aquellas incidencias que el profesional sufra en estos desplazamientos por causas no imputables al conductor del vehículo, p ej. daños o golpes por cruce de animales, salidas de vía, …y que repercuten en sus vehículos personales