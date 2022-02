Guarinos afirma que “si Page fuera coherente” hoy ya no estaría en política por decir siempre lo contrario de lo que hace

sábado 26 de febrero de 2022 , 20:13h

La vicesecretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha afirmado hoy que “si Page fuera coherente hoy ya no estaría en política”, ya que, a lo largo de su trayectoria política “ha dicho todo lo contrario de lo que ha hecho” y ha cambiado de referente en función de sus propios intereses personales.



Así se ha pronunciado Guarinos, en Tendilla (Guadalajara), en su visita a la tradicional feria de las Mercaderías, donde ha recordado que Page vinculó su futuro político al de Susana Díaz al llegar a decir que “dejaría la política” si Pedro Sánchez ganaba las primarias del PSOE nacional, y “no solo fue candidato, si no que apoya a su jefe de manera incondicional".



Además, dijo que “jamás pactaría con Podemos”, y no solo pactó, si no que fue el primer socialista que formó gobierno con ellos en Castilla-La Mancha.



También, Page llegó a decir que “no apoyaba los pactos con Bildu, y al poco tiempo, justificó el pacto con los herederos de la banda terrorista ETA que llevan a sus espaldas cerca de mil asesinatos”.



Así mismo, en el Parlamento Europeo llegó a votar, -por medio de su vicesecretaria-, en contra de investigar cerca de 379 asesinatos de ETA sin esclarecer.



“Este es Page, camaleónico en función del momento y de sus propios intereses. Una persona que si fuera coherente hace tiempo que por principios y por dignidad debería de haber dejado la política”, ha concluido Guarinos.