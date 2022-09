Carta abierta de Ana Guarinos a Emiliano García Page

lunes 19 de septiembre de 2022 , 19:13h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Estimado Emiliano,



Tras comprobar en la entrevista que has realizado con el diario El Mundo que tu hipocresía y pasión por mentir no tiene límite, no tengo otra opción que publicar esta carta abierta ya que, ante tal muestra de falsedad y de postureo, los castellano-manchegos merecen saber la verdad sobre estos asuntos.



Emiliano, vuelves a buscar notoriedad a costa del PP, en un burdo intento por parecer moderado y ser contrario a Sánchez. Hoy simulas estar en contra de las “compañías” del PSOE, cuando fuiste el primer político de toda España en dar entrada a Podemos a las instituciones. Tú, Emiliano, eres el artífice de que los comunistas de Podemos accedan a las instituciones.



Solo a alguien con la cara de cemento se le ocurriría buscar un titular de prensa habiendo sido el pionero de la entrada de Podemos a los gobiernos, pero tú, Emiliano, no te ruborizas; tu cinismo no conoce límites.



Pero no te has quedado ahí: tienes el valor de hablar de cómo elevaste la voz frente a los indultos. Emiliano, has olvidado comentarle a Jorge Bustos que el pasado 17 de junio de 2021, cuando el Partido Popular presentó en las Cortes regionales un Debate General en el que se pedía condenar los indultos a los presos del procés, votaste en contra. Evitaste posicionarte con tu voto en las Cortes, contra los indultos, Emiliano. Eres un mentiroso patológico.



Sobre otro indulto, el de Sánchez a Griñán, has omitido en tu respuesta a la pregunta de la entrevista que, la pasada semana, mandaste a tu grupo parlamentario, al del PSOE, a evitar con la capacidad que le da la mayoría absoluta a que se debata sobre este asunto en las Cortes regionales.



Emiliano, deberías haberle contado al diario El Mundo que no permites que en las Cortes regionales de Castilla-La Mancha se debata sobre la idoneidad de indultar a un político corrupto del PSOE por un gobierno del PSOE.



No puedo dejar pasar la ocasión de comentar también la siguiente frase: “hay quien tiene mayorías absolutas y las utiliza de forma despótica y hay quien las tiene y nos pasamos el día pactando”. Eres un cínico de un nivel superior, querido Emiliano.



Desprecias sistemáticamente el Parlamento que te eligió y, por tanto, desprecias a lo que representa, que no es otra cosa que los más de dos millones de castellano-manchegos a quien representa. Rodillo y desprecio al verdadero pacto y al verdadero diálogo. ¿Cómo entender si no, la negativa sistemática a acordar con Paco Núñez, en materia de sanidad, de fiscalidad, de presupuestos, sobre ocupación ilegal…? ¡Tantas veces te hemos ofrecido esos acuerdos! Dices que tu PSOE, el de Sánchez, debe abandonar las malas compañías; estoy de acuerdo, pero ¿por qué rechazas entonces la nuestra? Te lo diré yo: porque mientes.



Estás muy cómodo dejando que España se hunda a manos de esas malas compañías, si eso, pobre iluso, te va bien a ti. Te hundirás tú, se hundirá Sánchez y ese PSOE al que habéis convertido en una triste caricatura de aquel partido que contribuyó a construir nuestra democracia sobre la base de la Constitución. Y te diré, que faltáis al respeto a quienes lo hicieron, de una u otra ideología.



Pero no queda todo ahí: te hemos propuesto hasta en 17 ocasiones un acuerdo para realizar una bajada de impuestos en Castilla-La Mancha; te hemos propuesto acuerdos en asuntos tan relevantes como las ayudas a los autónomos; un plan de rescate a la Atención Primaria y algunos otros, y siempre hemos recibido un no por respuesta o la más absoluta de las indiferencias. ¿Por qué mientes a la prensa, Emiliano?



Hay un asunto que se trata en la entrevista en el que no puedo más que darte la razón: Eres rotundamente contrario a bajar impuestos. No está en tu agenda, y estás totalmente alejado de la política del PP, de nuestro presidente Feijóo y de los presidentes autonómicos del PP, como por ejemplo Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno.



Tu política fiscal se reduce a la “armonización”, que significa: la de impuestos más altos para todos, y la de evitar que ciudadanos de comunidades autónomas gobernadas por el PP puedan disfrutar, gracias a unos gobiernos responsables y que saben gestionar, de unos impuestos más bajos y unos mejores servicios sociales.



Porque tú, Emiliano, aunque quieras mostrarte cercano al PP, no tienes en común absolutamente nada con nuestro partido. Eres un equilibrista que se debate entre parecer moderado en los medios y no perder ese maquillaje tras el que está una cara muy dura y rotundamente sanchista.



Y finalmente quiero recordar tu relación con los empresarios y autónomos de Castilla-La Mancha, yaque a pesar de tirarle una chinita a Sánchez, has obviado por completo ofrecer los datos sobre tu trato a ellos.



Emiliano, tu lamentable y desastrosa gestión ha hecho que perdamos más del 50 por ciento de las ayudas europeas dirigidas a autónomos. No sabes gestionar y perjudicas a los autónomos de la región con tu incompetencia. Pero no quedan ahí los datos. En lo que se refiere a las ayudas COVID a los empresarios, del total que se destinó a Castilla-La Mancha, solo has sido capaz de dar el 39 por ciento; es la segunda peor región que ha gestionado esas ayudas a autónomos, Emiliano.



Por lo tanto, no puedo más que lamentar que sigas siendo el campeón de la mentira, el postureo y el cinismo en el país. Me duele mucho más, sin embargo, que también seas el campeón de la mala gestión económica para autónomos y empresas, el que peores datos ha cosechado por la gestión de la COVID o que seas uno de los gobiernos que más utiliza la mayoría absoluta para pasar el rodillo en el parlamento regional; o que hayas sido el pionero en los pactos con los comunistas de Podemos que se han convertido en verdaderas garrapatas de las instituciones.



Emiliano, sigo esperando a que algún día digas la verdad, aunque sea por equivocación.



Recibe un saludo,





Ana Guarinos López

Vicepresidenta Cortes de Castilla-La Mancha y

Coordinadora General PP-CLM