El PP pone en marcha la campaña “Calle a calle” para tratar de activar Guadalajara ante "la parálisis y dejadez del gobierno de Rojo"

viernes 11 de febrero de 2022 , 13:25h

El Grupo Municipal Popular ha presentado hoy una nueva campaña que busca como objetivo acercarse a los vecinos, recoger sus propuestas y quejas y facilitar el contacto con los concejales para canalizar sus sugerencias. Se trata de la campaña “Calle a calle, vecino a vecino” que, tal y como ha presentado hoy el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, surge ante “la parálisis del gobierno de Rojo”. “Tenemos un alcalde que está escondido, que no sale del despacho y que no atiende a los vecinos que van al Ayuntamiento”, ha dicho Carnicero, quien ha informado que “en el Grupo Popular hemos notado un aumento de visitas y de personas descontentas por diversos problemas que tienen en sus calles o en sus barrios y a las que no se les da respuesta”.



Carnicero: “A la gestión del alcalde Alberto Rojo le falta calle”



“El sentimiento general hoy en día en la ciudad de Guadalajara es de dejadez y por ello desde el Grupo Popular queremos aportar nuestro granito de arena y nuestra experiencia de gestión para contribuir en la medida de lo posible al bienestar y desarrollo de la ciudad”, ha dicho Carnicero. “Si algo caracteriza a la gestión de Alberto Rojo es que le falta calle, tiene pánico a visitar las calles y no recibe a los vecinos”, ha añadido recordando que durante el anterior mandato con Antonio Román se recibía a todos los vecinos los lunes sin cita previa y los miércoles por teléfono.



Por su parte, el concejal del Grupo Popular Armengol Engonga ha detallado los barrios por donde discurrirá la campaña que pretende llegar a todos los de la ciudad y que se irá anunciando previamente, y ha invitado a los vecinos “a acercarse, a comentarnos lo que les preocupa, sus quejas pero también sus propuestas para hacer una Guadalajara mejor”. En este sentido, Engonga ha presentado un folleto específico del barrio Ferial – Adoratrices, que es donde hoy se ha iniciado la campaña, “donde hemos intentado plasmar muy gráficamente que hay dos formas de gobernar: la del PSOE de Rojo desde el sectarismo y la desidia, y la del Partido Popular con proyectos y cercanía”. Asimismo, “en el folleto aparecen todos los canales de comunicación a través de los cuales los vecinos pueden ponerse en contacto con nosotros además de presencialmente en el Grupo Popular con sede en el propio Ayuntamiento”, ha apuntado Engonga.



El concejal del Grupo Popular ha pedido, además, que “ya que este equipo de gobierno no tiene iniciativa ni proyectos nuevos para la ciudad que por lo menos no se cargue aquello que tanto nos ha costado a todos construir como por ejemplo ocurre en este barrio con el parque de Adoratrices.



Castillo: “La gente está sintiendo cómo el motor de la capital no arranca”



Por último, el presidente del Partido Popular Lucas Castillo ha querido arropar la campaña y ponerla en valor: “El motivo de este “Calle a calle” yo creo que es muy claro: la esencia de la política española es la municipalista, no se entiende la política si no se entienden los municipios, y el Partido Popular es totalmente municipalista, tenemos miles de concejales y de alcaldes a lo largo y ancho de nuestro país. Y el municipalismo es hacer política, querer a tu municipio y atender aquello que a tus vecinos les preocupa”. Castillo ha apelado a la importancia del “contacto diario con los vecinos” y de “priorizar” como responsable político según las necesidades de los vecinos.



El presidente provincial explicó que esta campaña “es la homóloga capitalina del proyecto que el PP está también llevando a los municipios como “Pueblo a pueblo” y que venimos realizando desde el inicio de este año y que se desarrollará durante todo 2022 escuchando las necesidades de los pueblos de la provincia con problemáticas muy distintas”. Con respecto a la capital ha dicho que “la gente está sintiendo cómo ese motor no arranca, no está activo desde 2019, que como continuamente se realizan anuncios y se presentan planes que luego no se acometen”.



Castillo ha remarcado que “no es la misma capital que hace cuatro años, no es el mismo impulso, no hay el mismo dinamismo, y eso se debe porque las personas que tienen esa responsabilidad política a parte de no escuchar a sus vecinos y no tener la capacidad de llevar a cabo sus acciones, tienen una motivación decepcionante”. En contraposición está el Partido Popular, ha añadido, que “aún estando en la oposición tiene esa vocación de gobierno y una motivación ilusionante de cara a ayudar a sus vecinos y que esta ciudad tenga lo que se merece”, ha finalizado.



A la presentación de la campaña también ha asistido el senador del PP por Guadalajara y anterior alcalde de la ciudad Antonio Román, el secretario general del PP de Guadalajara, Alfonso Esteban, los concejales del Grupo Popular José Luis Alguacil y Lorenzo Robisco, y el presidente de Nuevas Generaciones Álvaro Vara, entre otros, así como miembros de las asociaciones vecinales de la zona.