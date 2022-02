Simón: “El PP trata de tumbar los proyectos de esta ciudad a toda costa, como el doble sentido en el Eje Cultural”

viernes 11 de febrero de 2022

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de la capital ha denunciado públicamente este viernes lo que considera “una campaña de acoso y derribo por parte del Partido Popular hacia el Gobierno municipal de Alberto Rojo, en la que emprenden cualquier tipo de acción para desgastar, aunque vaya en contra de los intereses de la ciudad”.



La portavoz del PSOE, Sara Simón, daba a conocer este viernes “el intento de bloqueo de la obra de reposición del doble sentido de circulación en el conocido como Eje Cultural, solicitando la suspensión cautelar del proyecto ante la Justicia y obteniendo, en cambio, una negativa clara por parte del juez”.



“El gobierno del PP de Antonio Román realizó aquella obra sin hablar con nadie, convirtiendo en una ratonera toda la zona centro de la ciudad para los residentes, y ahora que vamos a solucionar el problema que ellos generaron, se dedican, no ya a exponer su negativa, que es lo normal, sino a tratar de bloquear el proyecto con actos judiciales tramposos”, denunciaba.



La responsable local del PSOE iba mucho más allá en sus críticas, tildando como “atropello democrático” el recurso del PP. “Miren los dos socios de gobierno en el Ayuntamiento llevábamos en nuestro programa electoral esta obra y por tanto, esta reposición del doble sentido ha sido directamente respaldada por la ciudad con su voto, porque el PSOE ganó las elecciones”.



Por eso, Simón ha exigido al Grupo Popular “que cese en su intento de paralizar a este Gobierno municipal. Que respete la mayoría de gobierno, que hable de la ciudad, que exponga una alternativa verdadera ante los vecinos y vecinas si de verdad es un partido de gobierno y que, ante todo, no perjudique los intereses de Guadalajara”.



En este sentido, la portavoz socialista pedía al PP “que tome distancia de VOX, que se centre en lo que puedan ofrecer a Guadalajara y que se aparten de las teorías de la conspiración con las que semana tras semana se inventan irregularidades que no son tal y que le han costado incluso la reprimenda pública de los representantes de los trabajadores municipales”.



Simón finalizaba reiterando el compromiso del proyecto socialista “con una Guadalajara de las personas, viva y repleta de oportunidades. Una Guadalajara que quiere recuperar su latido, con un ayuntamiento que va a acelerar los ritmos después de haber tenido que hacer frente a la pandemia. El problema del PP es que los proyectos avanzan y no es aceptable que traten de bloquearlos ninguneando la voluntad de la ciudadanía, porque eso recuerda a la Venezuela de la que tanto hablan”, zanjaba.