Paco Nuñuez dice en Guadalajara que es "frívolo demonizar a Vox, mientras el socialismo está gobernando con Bildu y ERC"

miércoles 09 de febrero de 2022 , 20:44h

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este miércoles que le parece "peligroso" criminalizar a "un partido político que cumple los principios constitucionales", en alusión a Vox, e incluso ha considerado que le parece "un tanto frívolo" tratar de "demonizar opciones políticas democráticas que están recogidas en la Constitución".



En declaraciones a los medios de comunicación en Guadalajara, donde ha mantenido un encuentro con alcaldes y concejales de la provincia para abordar la problemática de la ocupación ilegal de viviendas, junto a la secretaria nacional de Sostenibilidad y Vivienda del PP, Carmen Navarro, Núñez ha sido preguntado por las declaraciones de la expresidenta del PP regional y expresidenta de la comunidad autónoma, María Dolores de Cospedal, que se mostró partidaria de no criminalizar a Vox y dijo: "Si se tiene que gobernar con Vox, se gobernará con Vox".



El presidente del PP castellanomanchego ha afirmado que su opinión "es parecida" a la de Cospedal y ha calificado de "un tanto frívolo" que se trate de demonizar a Vox cuando "el socialismo está gobernando con Bildu y ERC" en el Ejecutivo central, del que fue vicepresidente el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y además cuando el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tuvo también de vicepresidente de la Junta al que era secretario general de Podemos en la comunidad autónoma, José García Molina.



"Criminalizar a un partido político que cumple con los principios constitucionales me parece peligroso", ha sostenido Núñez, que ha subrayado que él trabaja para que su partido sea la opción mayoritaria entre los ciudadanos, si bien ha añadido: "No seré yo quien criminalice a ningún partido y menos en un momento en el que el PSOE está abrazado a Bildu".



En cuanto a la ocupación ilegal de viviendas, Núñez ha exigido al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, que “deje de marear la perdiz” y retome la Proposición de Ley contra la ocupación ilegal de viviendas que presentó el PP el 22 de septiembre de 2020, inicie su tramitación en el Parlamento regional y la ponga en marcha “de forma urgente” porque es una “forma de solucionar el grave problema que tiene la región en materia de ocupación ilegal de viviendas”.



El presidente del PP regional ha señalado que la ocupación ilegal tiene especial incidencia en provincias como Guadalajara o Toledo, pero es una preocupación que afecta a toda la comunidad autónoma, ya que se trata de un “problema nacional”.



Núñez ha criticado que García-Page dijo antes de Navidad que “le daba un ultimátum” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que legislara contra la ocupación ilegal de viviendas, pero ha lamentado que ya es febrero y "el Gobierno de Sánchez mira para otro lado cuando de defender la propiedad privada se trata”.



Por su parte, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha dicho que, en caso de ganar las próximas elecciones regionales y no obtener mayoría absoluta, prefiere gobernar con Vox antes que con el PSOE, una formación política con la que, ha asegurado, no va a gobernar "nunca" porque "no está de acuerdo" con las políticas que ponen en marcha.



En una rueda de prensa en Toledo, Agudo ha afirmado que el partido trabaja para ganar las elecciones y poder gobernar en solitario "en coalición con la sociedad".



Preguntada sobre un posible entendimiento con Vox si se celebran los comicios autonómicos, Agudo ha asegurado que "con quien no va a gobernar el PP es con el PSOE" y que de necesitar el apoyo de otra formación para llegar al Ejecutivo "sería con Vox".



"El PP no va a gobernar nunca con la izquierda ni con la extrema izquierda porque no estamos de acuerdo con las políticas que llevan a cabo", ha añadido.



Sobre la reunión que mantuvo este martes el presidente del PP en la región, Paco Núñez, con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para abordar las políticas fiscales que desarrolla el Gobierno popular, Agudo ha remarcado que el modelo andaluz está dando un "excelente resultado" en esta comunidad autónoma.



Un sistema que, a su juicio, "funciona" porque apuesta por la bajada de los impuestos a los autónomos y por facilitar su actividad.



En contra, ha considerado que la subida de las cotizaciones a los autónomos aprobada por el Gobierno central es un "plan ruinoso" porque los trabajadores por cuenta propia son "necesarios" para generar riqueza en el país: "Hablamos de cifras que pueden alcanzar valores absolutos de llegar a sobre pasar los 1.200 euros en impuestos", ha criticado.



Agudo ha manifestado que el PP castellanomanchego está trabajando por un plan de rescate para los autónomos de la región que apueste por reducir la carga burocrática y bajar los impuestos, una iniciativa que será "complementada, mejorada y avalada" por los principales colectivos empresariales vinculados a este sector.