La Unidad de Mayores de la Policía Local de Guadalajara auxilió en 2021 a más de medio centenar de mayores en situación de vulnerabilidad

miércoles 02 de febrero de 2022 , 17:56h

Número de avisos recibidos con resultado de intervención policial ha sido, en este último trimestre, de 3.235, siendo el mes de diciembre, con 856, el de mayor incidencia, y el de septiembre, con 749, el de menor.

Número de accidentes de tráfico

Delitos contra la seguridad vial

Incumplimiento de las ordenanzas municipales

La población mayor de 65 años en Guadalajara es de 16.050 personas, lo que supone un 18,18% de la totalidad de los habitantes censados.En febrero de 2021, el Ayuntamiento de Guadalajara puso en marcha la Unidad de Mayores de la Policía Local especializada en intervenciones con personas mayores,Según datos aportados esta mañana por la concejala de Seguridad, Pilar Sánchez, que ha estado acompañada del jefe de la Policía Local, Jorge López, y de Francisco José Gala, uno de los integrantes de esta unidad, durante la pasada anualidad este servició llevó a cabo un total de 63 intervenciones a mayores, siendo la asistencia, con 28 actuaciones, y la desorientación y extravío, con 17, las de mayores avisos. De este total, 41 fueron mujeres y 22 hombres.“Esta unidad de mayores es un recurso más que como Ayuntamiento sumamos a las unidades de Viogen; Agentes Tutores; Medio Ambiente y Mediación, y que ponemos a disposición de las personas mayores como sectores de la población más vulnerables. Responde, por tanto, a nuestro compromiso con las personas, con su bienestar, de acercamiento de la Policía Local hacia la ciudadanía”, ha puesto en valor la concejala de Seguridad y Protección Ciudadana.La Unidad de Mayores está concebida para prestar seguridad y protección, y también prevención de actos delictivos, tales como hurtos, robos, estafas; maltrato.También la información preventiva está entre sus fines, como la divulgación de recomendaciones sobre autoprotección y seguridad vial, mediante charlas programadas en centros sociales, centros de la tercera edad, así como a través de redes sociales y demás medios deY en materia de servicios asistenciales, llevar a cabo Intervenciones coordinadas con Servicios Sociales en materia de desamparo y abandono; síndrome de Diógenes; soledad, desorientación.Una pulsera identificativa para personas con pérdida de facultadesLa concejala ha aprovechado también esta presentación para dar a conocer otro servicio de esta Unidad de Mayores, una pulsera identificativa de emergencia dirigida a personas en situación de riesgo por pérdida de facultades o merma en sus capacidades psicofísicas derivadas dedeterminadas dolencias, tales como demencias, Alzheimer, etc, y que puedan llevar a sufrir pérdidas de memoria y desorientación.Se trata de un sistema mediante el cual se pueda acceder de manera sencilla a la identificación del usuario y posterior localización de familiares y/o personas a cuyo cargo se encuentre, en casos de extravío o desorientación.Un dispositivo que deberán portar en todo momento, con una leyenda acreditativa del servicio junto con el número de teléfono del Centro de Control de la Jefatura de Policía Local y un número de identificación personal.Para requerir la prestación del servicio, las personas interesadas deberán solicitarlo mediante la presentación de un formulario elaborado al efecto, facilitado por la propia Policía Local.Otra de las unidades más importantes de la Policía Local, la Unidad de Viogen, está realizando seguimiento en estos momentos a un total de 121 víctimas.A lo largo de todo el año pasado, desde la unidad se realizaron un total de 829 entrevistas de ayuda, apoyo y asesoramiento a víctimas de violencia machista; así como 69 acompañamientos a juicios y otras asistencias, y 175 órdenes de alejamiento gestionadas. “Este servicio es fundamental en la intervención inmediata y en la prestación de ayuda a todas aquellas mujeres que hayan sufrido algún tipo de agresión, reforzando el hecho de que estamos a su lado para prestarles todo tipo de ayuda”, ha dicho Sánchez.Con el fin de conseguir una prevención eficaz en esta materia se colabora estrechamente con otros recursos públicos existentes como la Consejería de Bienestar Social de Castilla La Mancha, Cruz Roja y el Ayuntamiento de Guadalajara. Además, existe un protocolo de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.En definitiva, ha concluido Sánchez, “nuestra Policía Local es cada vez más accesible, más moderna; más especializada, y con mayores efectivos”, ha dicho Sánchez.Precisamente mañana, toman posesión como funcionarios y funcionarias en prácticas 19 nuevos agentes que se incorporarán a la plantilla en los próximos nueve meses, “efectivos con los que ponemos fin a la precariedad que en estos últimos años hemos tenido en este servicio por la falta de previsión de épocas anteriores”, en palabras de Sánchez, que ha agradecido “el trabajo, la dedicación y el esfuerzo” de toda la plantilla de Policía Local.Principales datos septiembre-diciembre 2021Por su parte, el jefe de la Policía Local, Jorge López, ha informado de los principales datos de la Memoria Policial del último cuatrimestre del año.El principal motivo en este periodo ha sido el estacionamiento incorrecto, con 760 avisos, siendo el ciudadano particular, con 2.291 llamadas, el de mayor procedencia.El viernes es el día de la semana en el que se ha recibido el mayor número de avisos (522), mientras que el domingo, con 402, es el de menor incidencia. Y en cuanto a la franja horaria con mayor número de avisos, ésta se sitúa entre las 18:00 y las 19:00, con 218, y la que menos, entre las 06:00 y las 07:00 de la mañana, con 39.Durante el último cuatrimestre del año se registraron un total de 203 accidentes, con una disminución con respecto al mismo período del año anterior, de un 5,1%.La franja horaria donde se han producido más avisos se encuentra entre las 14:00 y las 15:00 horas, y la que menos, entre las 02:00 horas y las 03:00 horas, siendo los viernes el día de la semana con mayores siniestros y los martes, el que menos.La inmensa mayoría de los accidentes han tenido como resultado daños materiales, con 174; siendo las calles Francisco Aritio, con 16 y Avenida del Ejército, con 10, las vías de mayor siniestralidad.Durante este último cuatrimestre no se ha producido ningún accidente con fallecidos en la ciudad.El número total de delitos contra la seguridad vial ha disminuido, siendo de 80, frente a los 89 del período anterior; y los principales motivos, la conducción bajo los efectos del alcohol, y drogas tóxicas, con un total de 44, y 20 respectivamente. En total se han llevado a cabo un total de 249 controles de alcoholemia.Por otro lado, en cuanto a las denuncias por incumplimiento de la Ordenanza General de Circulación, éstas han ascendido a 6.007.Por último, en cuanto a las denuncias por incumplimiento de las ordenanzas municipales, estas han ascendido a 172 (han bajado frente a las 390 del período anterior) siendo la relacionada con la Convivencia Ciudadana, con 101, la que ostenta el mayor número de sanciones; y de éstas, la práctica de botellón, que suma 43 (frente a las 186 denuncias del período anterior); la de Tenencia y Protección de Animales, 55 y la de Limpieza Viaria, 9