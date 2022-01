El sindicato de médicos CESM denuncia colapso y agotamiento de los profesionales de Atención Primaria en CLM

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 26 de enero de 2022 , 17:59h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Sindicato Médico (CESM) de Castilla-La Mancha ha denunciado este miércoles el colapso de la Atención Primaria en la región y que esta situación ha llevado al agotamiento físico, mental y psicológico de los profesionales, sobre todo médicos de familia y pediatras.



En nota de prensa, la organización sindical ha señalado que toda la ciudadanía es consciente de la problemática que ocasiona la sobrecarga de la Atención Primaria, que sufren tanto los usuarios del sistema en su día a día como los facultativos, que ven con "impotencia" cómo se deteriora la asistencia.



En este sentido, ha afirmado que "el día a día de la jornada laboral de un médico de Atención Primaria es una aventura y un abismo" donde sabe el número inicial de pacientes de la agenda -35 o 40- pero conforme avanza la jornada se duplican o triplican y llega a atender hasta más de 75, 80 e incluso superar la cifra de 100 pacientes en algunos centros de salud.



Según CESM, estas agendas diarias son "inasumibles" e imposibilitan que se ofrezca una atención al paciente de calidad y seguridad, a lo que además se suma que no se cubren las bajas de los compañeros ausentes por covid, vacaciones o permisos.



Asimismo, el sindicato ha considerado que es "intolerable" la espera a la que se ven sometidos los pacientes y que "no es de recibo" que haya consultas "absolutamente masificadas" no solo a causa de la covid-19 sino también por los déficits de recursos humanos y presupuestarios que arrastra desde hace décadas la Atención Primaria.



Todo ello ha llevado a los facultativos al agotamiento ante la "falta de previsión de medidas adecuadas por parte de la Administración y la improvisación en la gestión sanitaria", ha apuntado el CESM.



Ante esta situación, ha propuesto limitar las agendas de Atención Primaria a 40 pacientes diarios, plantillas adecuadas con refuerzo a los facultativos de los centros y consultorios médicos, una gestión eficiente para disminuir la burocracia, vigilancia de la salud a los trabajadores y evaluación de las cargas de trabajo.



Además, CESM ha instado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a mantener "el diálogo necesario" para dar una respuesta a este grave problema y para que los médicos puedan ver a los pacientes con una atención "de calidad y seguridad" y poder afrontar así con garantías las futuras olas de la crisis sanitaria.