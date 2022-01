Román denuncia “la desidia, la incapacidad y la ineficacia” en la gestión sanitaria del gobierno socialista de Page en Guadalajara y Castilla-La Mancha

viernes 21 de enero de 2022 , 17:23h

El senador del Partido Popular por Guadalajara, Antonio Román, ha denunciado esta mañana en rueda de prensa “la desidia, la incapacidad y la ineficacia en la gestión sanitaria del Gobierno socialista de Emiliano García Page en la provincia de Guadalajara y en la región”.



El senador del Partido Popular ha puesto sobre la mesa algunos ejemplos que demuestran la “incompetencia” del Gobierno de Page. Sin ir más lejos ha recordado que hace ya dos años, el presidente de esta región, Page, y el alcalde socialista de la ciudad de Guadalajara, Alberto Rojo, anunciaban la construcción del Centro de Salud de Los Valles que iba a atender 13.000 tarjetas sanitarias en una parcela cedida en la zona de los Valles.



Sobre este asunto ha recordado que esta misma parcela ya fue cedida por el entonces alcalde, Jesús Alique, al consejero Roberto Sabrido, y ejecutada en el primer mandatado como alcalde del propio Antonio Román, y la Junta de Comunidades, con el entonces presidente Barreda, nunca ejecutó y por lo que fue devuelta a la ciudad al no efectuarse el fin por el que había sido cedida.



Mientras tanto, el Centro de Salud Del Alamín asume una alta saturación de pacientes, que debían haber sido trasladados a este nuevo recurso. A día de hoy, “la desidia en la gestión del Ayuntamiento de Guadalajara hace que no se haya cedido esta parcela y la Junta no haya ejecutado la construcción del centro”. Eso sí, ha señalado, “seguro que el año que viene en plena campaña electoral harán otro acto vendiendo a bombo y platillo el inicio de infraestructura y se harán la misma foto que Alique y Sabrido en 2006”.



Para Román es lamentable que en una situación de necesidad “al PSOE no le importe la sanidad y lo demuestra al no impulsar la construcción de infraestructuras sanitarias realmente informantes para el tejido provincial, y cuando las construyen no las ponen en marcha”. Sin ir más lejos ha señalado el caso del Centro de Salud de Alcolea, que inauguraron hace cinco meses y sigue cerrado a cal y canto.



Otro ejemplo más de su incompetencia “lo vemos con el cierre del consultorio de Torrejón del Rey en plena pandemia por falta de personal derivada de la nefasta previsión y gestión sanitaria”. También ha recordado como Hueva, Castejón de Henares durante muchos meses, y en plena pandemia, han permanecido cerrados.



En cuanto a la infraestructura hospitalaria, ha recordado que han pasado “la friolera” de 15 años, 11 de los cuales ha gobernado el PSOE, cuatro años Barrera, seis y medio de ellos el propio Page y 4 el Partido Popular. Después de tanto tiempo “este recurso no se ha puesto en funcionamiento después de innumerables anuncios”. En pasado mes de agosto los socialistas anunciaban la recepción parcial de las obras, “y han pasado la quinta y sexta oleada con la atención sanitaria saturada en el hospital y siguen sin licencia de actividad”. Román se ha preguntado si ya la han solicitado, y ha recordado que el propio PSOE exigía al Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, cuando estaba en plena obra el aparcamiento este documento y ahora ellos, que sepamos, no lo han ejecutado”.



En definitiva, el gobierno de Page lleva seis años y medio gobernando “y han sido incapaces” de poner en marcha numerosas iniciativas, y además permite que dirigentes del PSOE de esta provincia, que a día de hoy no han sido desautorizados, “critiquen y culpabilicen a los profesionales sanitarios de la saturación den Atención Primaria y Hospital”.



Traslada todo el apoyo a todos los profesionales sanitarios



Román ha apuntado que en el pico más alto de contagio de esta sexta ola, los profesionales sanitarios, una vez más, han tenido que dar la cara en Guadalajara y en Castilla-La Mancha, “porque nuestros gestores sanitarios autonómicos no han sido capaces de gestionar de manera eficiente”.



El senador ha tachado “de muy graves” las salidas de tono de los dirigentes socialistas provinciales y regionales culpabilizando a médicos, enfermeras o personal administrativo del colapso en Atención Primaria. Por ello ha querido expresar “el respaldo total y absoluto” a los profesionales sanitarios de la provincia de Guadalajara. “Ellos no son culpables del colapso que sufre la atención Primaria en la provincia, los únicos culpables son los gestores socialistas”. Román ha pedido que retiren las acusaciones que han vertido sobre los profesionales sanitarios “porque han sido los que han estado dando la cara y poniendo por delante su salud para intentar paliar los efectos de la pandemia”.



Denuncia el abandono de PSOE de Sánchez a los autónomos y las familias



Román ha lamentado que el Gobierno del PSOE de España haya declarado la guerra a los autónomos. Un colectivo que diariamente “levanta el cierre para fomentar la economía y el progreso en nuestro país”, y ha explicado que el Gobierno de Sánchez pretende duplicar la cuota de la Seguridad Social a aquellos autónomos que facturen más de 1.300 euros al mes.



El senador ha asegurado que el PSOE también ha dejado de lado a los españoles porque que en el último año la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha incrementado un 6,5% siendo de los país donde más se ha elevado de toda la Unión Europea. Esta subida se refleja en precio que tiene que pagar un español por una bombona de butano un 5% más que el año pasado, por las legumbres un 8% más, por las frutas un 9% más, por la carne se paga un 21% más, el gasoil un 24%, el aceite un 26%, los hoteles un 31% o la electricidad de media un 72% más que hace un año.



Este es el mensaje del PSOE a los ciudadanos, “ese PSOE que no iba a dejar a nadie atrás, con este impuesto está haciendo que los españoles sean más pobres”. Por ello, ha exigido a los socialistas que adopten medidas que frenar la subida del IPC, y así no perjudicar a todos los ciudadanos de España y en concreto a los más necesitados”.



Finalmente ha denunciado la repulsa del PP por el reparto arbitrario que quiere llevar a cabo el Gobierno Socialista de los Fondos Europeos, que trata de repartirlos “no con criterios de objetividad sino con fines partidistas”.