Esta semana, la población de 50 años o más pendiente de recibir su dosis de refuerzo podrá vacunarse en el polideportivo San José de Guadalajara

lunes 17 de enero de 2022 , 17:57h

Este martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de enero se vacunará en este punto, sin necesidad de cita previa, a personas de 55 años cumplidos o más de toda la provincia.

El viernes 21 y sábado 22 son los días asignados para la vacunación de personas de entre 50 y 54 años (inclusive).

El domingo 23 tendrá lugar una jornada de ‘recaptación’ con el fin de vacunar a las personas que no hubieran podido acudir en los días asignados según su edad.

Miércoles 19 de enero, niños nacidos entre enero y junio de 2010, ambos incluidos, de 15:30 a 21:00 horas.

Jueves 20 de enero, nacidos entre julio y diciembre de 2010, ambos incluidos, de 15:30 a 21:00 horas.

Viernes 21 de enero, niños nacidos entre enero y junio de 2011, ambos incluidos, en horario de 15:30 a 21:00 horas.

Sábado 22 de enero, niños nacidos de julio a diciembre de 2011, ambos incluidos, de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 21:00 horas.

Domingo 23 de enero, niños nacidos en el año 2012, en horario de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 21:00 horas.

Avanza la administración de la vacuna frente a la Covid-19 en el Servicio de Vacunación Centralizada instalado en el polideportivo San José.Desde mañana martes, se abre una nueva convocatoria en la que se asignarán distintos días para la vacunación, sin necesidad de cita, de población de 50 años o más pendiente de recibir su dosis de refuerzo, independientemente del tipo de vacuna que recibieran en su día. Esta convocatoria también está abierta a quienes por alguna circunstancia no hayan iniciado su vacunación y deseen hacerlo ahora.Hay que recordar que para recibir la dosis de refuerzo deben haber transcurrido al menos cinco meses desde la administración de la segunda dosis en el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna, y tres meses si la vacuna administrada entonces fue AstraZeneca o Janssen.Asimismo, en el caso de personas que se hayan infectado por Covid-19 recientemente, es necesario dejar pasar cuatro semanas hasta la administración de la dosis.El horario es de 8:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 21:15 horas y las personas que acudan deben aportar tarjeta sanitaria y documento que acredite que residen en la provincia de Guadalajara.El número de personas a vacunar cada día dependerá de las dosis disponibles. Al tratarse de una vacunación sin cita, la GAI agradece la comprensión y colaboración ante las posibles demoras que pudieran darse puntualmente y que tratarán de resolverse con la mayor rapidez.También prosigue la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años en el polideportivo San José y en centros de Atención Primaria. En los próximos días ya se habrá citado a todos los niños y niñas de Guadalajara capital y los municipios del entorno urbano de este grupo de edad.Con el objetivo de facilitar aún más la vacunación de aquellos menores que no hubieran podido acudir el día de la cita, se abre la posibilidad de jornadas de vacunación sin cita en el San José, dirigidas estos días a niños nacidos en 2010, 2011 y 2012 de toda la provincia, distribuidas de la siguiente manera:Se informará en los próximos días de nuevas convocatorias dirigidas a menores que por algún motivo no hayan podido acudir a su cita con el fin de ofrecer distintas opciones y facilitar la vacunación de los mismos.Hay que destacar que, con el fin de acelerar la vacunación de este grupo de edad, a la vacunación centralizada se le suma la que realizan los propios centros de Atención Primaria. De este modo, los progenitores que prefieran acudir a su centro de salud más cercano para la vacunación de sus hijos podrán gestionar su cita mediante web y app y, en caso de no obtenerla por ninguna de estas dos vías, podrán dirigirse a su centro de salud.El día de la cita, los menores deben acudir a vacunarse acompañados por un progenitor o tutor legal y aportar su tarjeta sanitaria. Se ruega respetar el día y hora asignados en la cita con el fin de evitar demoras.