Los Reyes Magos han visitado Cogolludo de forma diferente

jueves 06 de enero de 2022

Los Reyes Magos, a petición del Ayuntamiento de Cogollludo, cambiaron la tradicional configuración de la Cabalgata en la villa serrana.



Así, con el fin de evitar aglomeraciones, se suspendía la Cabalgata como tal, pero se mantenía la entrega de regalos a los niños y niñas cogolludenses, que se llevaba a cabo en el Patio de Armas de Palacio Ducal.



El Ayuntamiento y los Magos de Oriente eligieron este espacio porque, además de tratarse de un lugar emblemático, también cuenta con una excelente ventilación y las apropiadas condiciones para mantener el control de aforo y las necesaria distancia de seguridad.



Para hacer más fluida la ceremonia, evitar esperas, y también con ello reforzar el protocolo antiCOVID19, los Reyes Magos entregaron un único regalo por niño. Así, todos los niños que se habían portado bien en el último año -la inmensa mayoría- y tenían más de un regalo, los recibieron todos en el mismo lote.



Como llovía, y en algún momento cayó agua nieve, los niños iban a recoger sus regalos por el lado de la izquierda de los Reyes Magos, y no los abrían en Palacio, sino en sus casas por evitar aglomeraciones, aunque alguno no pudo evitar la tentación.



En todo momento sonaba música y villancicos por los altavoces, mientras se hacía la entrega de los regalos. La organización iba nombrando a los niños por megafonía. Concretamente lo hizo Francisco José García Pérez, mientras los pajes cogían el regalo con el nombre del niño o niña que oían y se lo daban a sus majestades para que hicieran entregan del presente a los pequeños.



Protección Civil de Cogolludo cuidó de que no hubiera aglomeraciones y se encargó de que los asistentes utilizaran gel hidroalcohólico a la entrada al patio de armas, además de vigilar el uso de las mascarillas. El alcalde de Cogolludo, Juan Alfonso Fraguas, daba la bienvenida y despedía, a Sus Majestades de Oriente y ellos llenaban de ilusión a los más pequeños de Cogolludo.