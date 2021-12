ÚLTIMA HORA : Los establecimientos de Guadalajara que organicen un vermut extraordinario el día 31 deberán instalar mesas y sillas y velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias

jueves 30 de diciembre de 2021 , 19:59h

El Ayuntamiento de Guadalajara no dispone de regulación competente que pueda afectar al interior de los establecimientos o a la organización de fiestas de fin de año en locales cerrados.



El Ayuntamiento de Guadalajara ya ha comunicado a los establecimientos de hostelería que organizan vermuts extraordinarios las medidas sanitarias de obligado cumplimiento para la ocupación de la vía pública, tal y como anticipaba este mismo miércoles.



Todas las autorizaciones quedan vinculadas a dos cuestiones fundamentales: la ocupación de terrazas o la instalación de mesas y sillas en caso de no contar con ellas, así como al estricto cumplimiento de las medidas sanitarias que son obligatorias en función de la legislación vigente.



Así, las mesas y sillas deberán estar colocadas a una distancia no inferior a los 1,5 metros y se hará cumplir con el uso de la mascarilla en base a los casos reflejados en la norma.



Los establecimientos no podrán, por ejemplo, servir bebida o comida a quienes no usen la mascarilla.



Además, tal y como se anticipó este mismo miércoles, queda prohibida la celebración de verbenas, la instalación de equipos de música o la actuación de charangas con el objetivo de evitar aglomeraciones como las del pasado 24 de diciembre en las que no se usaba la mascarilla ni se cumplía con las normas sanitarias vigentes.



Son medidas, todas ellas, que solo afectan a los actos o eventos celebrados al aire libre en la vía pública, que es donde el Ayuntamiento tiene competencia. No sucede lo mismo en los interiores de los bares y locales de ocio, así como en las fiestas de fin de año en locales cerrados donde el Ayuntamiento no puede aplicar condicionantes.