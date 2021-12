VOX Guadalajara presenta una solución para la seguridad de los pueblos y Diputación se opone

jueves 30 de diciembre de 2021 , 19:38h

Este jueves se ha celebrado el pleno extraordinario para debatir los presupuestos de 2022 en la Diputación Provincial de Guadalajara. Unos presupuestos que se han aprobado con el apoyo del gobierno formado por PSOE y Ciudadanos. Desde VOX se ha presentado enmienda a la totalidad de los presupuestos y diez parciales que no han sido incluidas en el borrador definitivo. Una de ellas pretendía destinar medio millón de euros a proveer de cámaras de seguridad a los municipios de nuestra provincia que lo solicitaran.



El portavoz del Grupo Provincial de VOX en Diputación, Iván Sánchez ha explicado que los presupuestos “no recogen las políticas necesarias para Guadalajara. Son unos presupuestos irreales que no se ajustan a la realidad”. Sánchez ha recordado a los socialistas que “anuncian los presupuestos como ambiciosos en inversiones, pero omiten que el año pasado apenas dos meses después de la aprobación definitiva del presupuesto, se hizo una aportación de 24,5 millones de euros al mismo. Se llegó así a más de 88 millones, en cambio este año nos quedaremos en los 74, pero seguimos sin terminar de ejecutar lo del ejercicio 2021”. “Este gobierno no revierte los excesos de tesorería en los guadalajareños generando un gasto para las arcas y un exceso en los cobros de tasas ¿Será la incapacidad de gestión para llevar y retornar el dinero de esta administración a los vecinos de la provincia?”, se ha preguntado el también edil de Alovera.



“Especialmente triste es la presencia de Ciudadanos en el gobierno provincial. Llegaron autodefiniéndose como regeneradores de la política y han acabado como muleta del socialismo más radical, votando en contra a enmiendas que comparten y son competencia de la Vicepresidente por puro seguidismo. Son capaces de vender su alma a cambio de mantener una silla mientras el PSOE les utiliza para blanquear su gestión. Afortunadamente tienen fecha de cierre por derribo”, ha asegurado Sánchez.



Negativa ideológica a la seguridad provincial



Desde el equipo de Gobierno se ha decidido no tener en cuenta ninguna de las diez enmiendas parciales presentadas por VOX a los presupuestos. “Alegan sesgo político en nuestras enmiendas, pero ya me dirán que clase de sesgo tienen partidas presupuestarias para fomento de la natalidad, ayuda a domicilio, el Banco de Alimentos, Red Madre, el comercio, el empleo, el campo o un plan de ayudas a los ganaderos víctimas del lobo entre otros asuntos”, se ha cuestionado el diputado.



La iniciativa principal de VOX era la creación de una partida presupuestaria para dotar de cámaras de seguridad a Ayuntamientos de la provincia. Medio millón de euros del remanente de tesorería hubieran sido necesarios para mejorar la seguridad de los guadalajareños facilitando el trabajo de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.



Iván Sánchez ha recordado que: “Pequeñas localidades de la provincia en especial de aquellas comarcas más despobladas tienen serios problemas de seguridad. Son frecuentes robos y vandalismo debido a la ausencia de cuarteles cercanos de la Guardia Civil”. Por este motivo “desde VOX proponíamos que la Diputación dote de una partida presupuestaria para la instalación de cámaras de vigilancia en aquellas localidades que la soliciten. Y que se asesore y se centralicen los trámites con la Delegación del Gobierno para agilizar y conseguir permisos para su instalación”, ha concluido el portavoz de VOX en la institución.