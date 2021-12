La Guardia Civil de Toledo investiga a dos personas por delitos de estafa cometidos a través de Internet

lunes 27 de diciembre de 2021 , 11:25h

Que bajo ningún concepto los usuarios de tarjetas bancarias las pierdan de vista e intenten ocultar los datos que se encuentran en la misma a personas ajenas.

Es importante proceder a activar la verificación del pago en dos pasos, conocido como factor de autenticación (2FA), que es una medida de seguridad con la que hacemos más difícil que alguien sin autorización acceda a nuestra cuenta.

Que el método más seguro para pagar online es el propio portal de la plataforma, ya que la misma recibe el pago efectuado o lo retine hasta que el comprador no ha recibido la compra.

La Guardia Civil ha investigado a dos mujeres de 19 y 21 años por distintos delitos de estafa cometidos a través de redes sociales. Los hechos, que no están relacionados entre sí y que las víctimas denunciaron en el Puesto de Madridejos y Mora respectivamente, han sido investigados por los agentes del [email protected] En uno de los casos, el denunciante informó a la Guardia Civil que le habían realizado cargos en su tarjeta bancaria por compras que no había realizado y que se habían hecho en dos plataformas distintas de Internet, en las que sí estaba registrado, Wallapop y Amazon. La investigación llevó a los agentes hasta una mujer que trabajaba en un establecimiento de Madrid y a la que la víctima había entregado unos días antes de que se realizaran los pagos no autorizados, la tarjeta de bancaria para que se cobrara utilizando un TPV (terminal punto de venta), conocido como datafono.Con la excusa de no tener dicho método de pago accesible en ese momento, cogió la tarjeta para realizar le cobro en un lugar no visible para la víctima, momento en el que aprovechó para copiar los datos y después realizar comprar online para ella a cuenta del denunciante.En el segundo caso la estafa se realizó cuando la víctima quiso comprar varios muebles que había localizado en la plataforma de wallapop. Una vez que había acordado con la persona que las tenía a la venta el precio, la estafadora solicitó que el pago lo realizara a través de un número de teléfono realizando un bizum. La víctima realizó el pago pero los enseres nunca llevaron a su destino.La Guardia Civil realizó las gestiones necesarias para la localización de la persona responsable de esta estafa y descubrió que se trataba de una mujer de 21 años que ya tenía antecedentes policiales por hechos similares.Los agentes del [email protected] , una vez que han logrado identificar sin ningún género de duda a las responsables de estos hechos, han instruido las correspondientes diligencias por estos delitos de estafa y las han remitido a los correspondientes Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Orgaz.Para intentar evitar ser víctimas de este tipo de delitos, la Guardia Civil aconseja:La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.