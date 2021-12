SEMANA Luis Rollán, expulsado en la semifinal de ‘Secret Story’: queda cuarto finalista

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 22 de diciembre de 2021 , 17:24h

Semana se lleva la exclusiva de este miércoles con unas fotos que confirman que Alba Carrillo y Canales Rivera son pareja. Por desgracia, las revistas no han llegado a tiempo para publicar el romance entre Bárbara Rey y Bigote Arrocet, que se dio a conocer este martes y que ha llegado para llenar de alegría a la Crónica Rosa.



Casi una docena de fotos demuestran la buena sintonía que hay entre la modelo y el torero, que vienen de mundos totalmente distintos pero que ahora coinciden en los platós de Telecinco. Los dos son jóvenes, guapos y solteros, además desde hace poco.



Alba y José Canales salieron primero a cenar con unos amigos a un restaurante de Madrid y allí se ven manos en la cintura y miradas cómplices, que dirían los cursis. Después, ya en la calle, comparten confidencias mientras se fuman un cigarro. Es ahí cuando llega el beso que hace oficial el romance.



Iker y Sara, escapada secreta a Portugal.-



Cuenta Semana en su portada que Sara Carbonero e Íker Casillas han pasado unos días en Portugal, juntos, y que se han alojado en el mismo hotel. La pareja estuvo con sus hijos en el The Yeatman, un exclusivo alojamiento en Oporto, la ciudad en la que han vivido durante los últimos años.



Luis Rollán, expulsado en la semifinal de ‘Secret Story’: queda cuarto finalista.-



Después de casi cuatro meses de concurso, la audiencia de ‘Secret Story’ ha decidido que Luis Rollán se marchase de la casa de Guadalix de la Sierra. En la semifinal del ‘reality’, el que fuera amigo íntimo de Isabel Pantoja se ha quedado con la miel en los labios. Su sueño de llegar a la final no se ha podido cumplir. Pero se va contento.



«Quiero darle las gracias a mis compañeros por esta experiencia que es única e irrepetible», decía nada más conocer la decisión de los espectadores. Afradecía también el trabajo de todo el equipo, así como el de los presentadores: Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez y Carlos Sobera. «Estoy contento, satisfecho de mí y de haber vivido como sé vivir las cosas. Sé que soy intenso, pero he vuelto a tener 15 años. Esto me ha abierto en muchas cosas», confesaba. «Me llevo muchísimas cosas… ¡Me llevo un robot de cocina!».



«Soy un ganador en toda regla»



El andaluz, que se batía en duelo contra Julen, con 12 esferas en su poder; Gemeliers, Luca Onestino y Sandra Pica pugnaban por el maletín con 50.000 euros reservado para el ganador del juego de los secretos y las esferas. Finalmente fue Sandra Pica quien se llevó el cheque con tan jugosa cantidad. Con la expulsión del colaborador, los gemelos, el italiano y Cristina Porta han quedado finalistas.



«Ha sido un grandísimo compañero, un mejor amigo y se merecía estar en la final», diría de él su compañera Isabel Rábago. Carlos Sobera se sumaba a los halagos hacia Luis Rollán. «Has sido un gran concursante y nos has tocado el corazón», le ha dicho.



Rollán se ha mostrado más que satisfecho de haber disfrutado del programa.