ASAJA CLM apunta cuatro amenazas y cuatro retos para el 2022

martes 21 de diciembre de 2021 , 18:04h

ASAJA Castilla-La Mancha ha asegurado que 2022 trae cuatro amenazas que serán cuatro retos para la organización: la reforma de la PAC, las políticas conservacionistas, el agua y la cadena alimentaria.



Así se ha pronunciado el secretario general de la organización agraria, José María Fresneda que, junto al presidente, Fernando Villena, han valorado en rueda de prensa el año que termina y han explicado las propuestas y perspectivas para 2022.



Villena ha explicado que “dos años de pandemia han traído muy malas consecuencias para el campo, consecuencias muy negativas para las economías de los agricultores”.



Ha afectado a todos los sectores agrarios y ganaderos con un denominador común el incremento de los costes de producción: abonos y fertilizantes, la luz, combustibles como el gasóleo o los piensos para los ganaderos, entre otros.



Pero independientemente de esto, ha explicado Fresneda, están las amenazas contra el sistema productivo en las que tendremos que trabajar en el 2022.



Sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC), Fresneda ha apuntillado que “no podemos digerir que por culpa de interese políticos, de lobbies o de lo que sea, un agricultor de Castilla-La Mancha cobre cuatro veces menos haciendo lo mismo que otro. Otros países como Francia ya han aplicado una convergencia total. Esta PAC penaliza al agricultor profesional”.



Por eso, ASAJA CLM ha anunciado que alegará la versión inicial del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 de España (PEPAC), que el Ministerio de Agricultura ha puesto en consulta pública hasta el próximo 4 de febrero.



En relación a las políticas conservacionistas, Fresneda ha lamentado que “no podemos estar todo el día trabajando, negociando, por el plan de gestión de las zonas ZEPAS, los conejos o las especies de caza mayor, los proyectos de granjas de porcino… o cualquiera de las decisiones que se toman contra el sistema productivo. No puede valer un lobo más que 500 ovejas”.



En cuanto a la Ley de la Cadena Alimentaria, el secretario general ha explicado que la última modificación de la Ley tiene buenos objetivos, pero se resume en prohibir la venta a pérdidas cuando lo que falta es un instrumento legal para calcular el coste de las producciones. “No queremos una ley que nos defienda de los bajos precios, sino leyes que defiendan nuestra producción”.



Por ello, ha pedido al consejero de Agricultura “una colaboración de verdad”, y lo ha invitado a participar, junto con la Universidad de Castilla-La Mancha, y a propuesta de ASAJA CLM, en un proyecto “para que el Observatorio de Precios de la región sirva realmente para los agricultores, con estudios de costes que sean los reales”.



Por último, sobre el agua, el secretario general ha criticado que “mientras vemos lo que está pasando en el Ebro, nuestros agricultores están sometidos a multas insostenibles”.



Los planes de cuenca anteponen los usos medioambientales a otro tipo de usos como los agrícolas y ganaderos y, “para defender una agricultura productiva” organizaciones agrarias y Cooperativas Agroalimentarias de la región hemos creado una unidad de acción.



Por ello hemos presentado alegaciones, primero al Guadiana, con un estudio elaborado por la UCLM, después a todas las cuencas hidrográficas, “pues no tenemos futuro ninguno si no es con el agua”, ha concluido.



Balance por sectores



En referencia a las campañas, ASAJA Castilla-La Mancha ha destacado que casi todas las producciones han sufrido una disminución, unas, como consecuencia del temporal de Filomena, otras, porque las condiciones climatológicas no han acompañado.



Así, ha puesto como ejemplo el vino, que tendrá un 20% menos de producción, entre 22 y 23 M hl, tal y como estimó la organización en el mes de agosto.



En cuanto a la aceituna, que está en plena campaña de recogida, tendrá unas 105.000 toneladas, un 15-20% menos que el pasado año. En cereales, el descenso supondrá un 25% menos y, en frutos secos, la almendra ha descendido más de un 40%.