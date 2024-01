ASAJA CLM pide ayudas y apoyo para el sector ganadero de Castilla-La Mancha

La organización agraria se reúne con el director general de Ordenación Agropecuaria para abordar la sanidad animal en la región

martes 23 de enero de 2024 , 12:19h

ASAJA Castilla-La Mancha ha pedido ayudas y apoyo al sector ganadero regional después de un año marcado por la crisis sanitaria y los altos costes de producción. Así lo ha trasladado la organización agraria durante el encuentro mantenido con el director general de Ordenación Agropecuaria, Joaquín Cuadrado.



La responsable de ganadería de ASAJA CLM, María Tapia, ha incidido en las dificultades derivadas de la irrupción de enfermedades como la viruela ovina y la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), además de la necesidad de tratar la tuberculosis como una enfermedad compleja y común entre todos los mamíferos. Tapia ha pedido abrir líneas de control de la enfermedad en los focos reales que la transmiten, como son los jabalíes y los ciervos, y no sólo en el ganado bovino.



En esta línea, la organización agraria se ha referido a los aspectos de los programas nacionales de control, vigilancia y erradicación de enfermedades animales para el año 2024 publicados hace una semana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el que se establecen, entre otros asuntos, nueva frecuencia y animales a chequear. Por su parte, el director general ha explicado que se trata de adaptación de la normativa europea, pero se ha comprometido a minimizar al máximo el daño a los ganaderos.



ASAJA CLM también ha pedido al director general que inste al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a que no se exceda de las medidas marcadas por Bruselas o de la metodología y los procesos que hay detrás de los cálculos que miden la incidencia de las enfermedades animales para no perjudicar más a los ganaderos.



En el capítulo de ayudas, Tapia ha recordado la falta de rentabilidad que atraviesan las explotaciones ganaderas de la región. Así, además de medidas para compensar el sacrificio y reposición en la viruela ovina, ha solicitado poner en marcha ayudas para compensar el lucro cesante y las pérdidas reales en el sector ganadero, incluidas las ocasionadas por el EHE o las derivadas de los gastos de vigilancia y control de las enfermedades de sanidad animal.



Por otro lado, ASAJA CLM ha trasladado sus propuestas para el sector ganadero en cuanto a la flexibilidad de la PAC, tales como la revisión de la carga ganadera en los ecorregímenes y otras medidas para el sector como reducir las exigencias de productividad para las razas autóctonas y la ganadería ecológica; propuestas que estudiarán desde la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Igualmente, ha solicitado que haya protocolos de actuación para que no nos pille de imprevisto la irrupción de enfermedades como ocurrió con la viruela ovina y la EHE, y ahora, con la amenaza de que entre en España la peste porcina africana.



En otro orden de cosas, la responsable de ganadería de la organización ha pedido también que resuelva un problema relacionado con la solicitud de ayudas asociadas para los ganaderos de vacuno de leche pues, tras la sustitución del concepto “semiextensiva” por “no extensivo” en las explotaciones con pastos

y prácticas semiextensivas, los técnicos han registrado una incidencia que está paralizando los expedientes y que puede retrasar el cobro de las ayudas. Por su parte, el director general ha anotado la incidencia para intentar resolverla en la mayor brevedad posible.



Por último, ASAJA CLM ha recordado que también han presentado al Gobierno regional un observatorio de costes y un plan estratégico para la ganadería en los que están trabajando junto a la Universidad de Castilla-La Mancha. Ambos proyectos, ha subrayado, supondrían también un impulso para recuperar la rentabilidad del sector.