ASAJA CLM demanda las mismas condiciones de producción para el cereal importado

viernes 18 de noviembre de 2022 , 16:21h

ASAJA Castilla-La Mancha ha explicado que el acuerdo al que llegaron ayer Rusia y Ucrania para prolongar otros cuatro meses la exportación de cereales ha provocado una caída en los precios, generando una gran incertidumbre entre el sector productor.



El vicepresidente de ASAJA CLM y presidente de la Lonja Agropecuaria de La Mancha, Jorge Navarro, ha explicado que “el precio de estos cultivos ha descendido considerablemente en los puertos, como en el de Barcelona, y está arrastrando a las lonjas y mercados nacionales”.



Los cerealistas castellano-manchegos, ha continuado “no tienen margen debido a los altos costes de producción y a la sequía prolongada que asola la región” por lo que ha pedido “regularizar los mercados y exigir que las condiciones de producción de los cereales importados sean las mismas que las de la Unión Europea”.



En este sentido ha hecho referencia a las importaciones de Terceros Países, como el maíz de Brasil, “cuya calidad no se puede comparar con la de aquí, porque la trazabilidad y las prácticas agrícolas distan mucho de las comunitarias, pero, sin embargo, arrastra los precios nacionales”.



Por su parte, los agricultores han trasladado a la organización agraria su malestar, pues se encuentran asfixiados en la coyuntura actual. Por un lado, la sequía ha provocado una de las peores campañas sementeras de la historia, ya que, la falta de agua y humedad ha impedido germinar la semilla en muchas parcelas y, en otras, se está perdido el grano porque no tiene fuerza para salir. De hecho, ha especificado Navarro, “este año los cerealistas han tenido miedo a sembrar trigo, triticale o centeno y han apostado más por la avena y la cebada que son más resistentes”.



A ello hay que sumar, la desmesurada subida de costes de producción. “Los agricultores se plantean si abonar o no, si utilizar semilla certificada o granos acondicionados, si aplicar fertilizantes o reducir las labores agrícolas. La misma situación atraviesan los ganaderos con las subidas de los precios de las energías y los piensos. En definitiva, reducir costes ante la duda de si van a recuperar la inversión o, por el contrario, van a registrar pérdidas, con el peligro de que esta dinámica afecte gravemente a los niveles de producción de cereal en España”.



No obstante, ASAJA CLM ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a productores y comerciantes, pues “no sabemos si se trata de una crisis estructural o coyuntural y, en quince o veinte días puede registrarse otra subida en los precios