Tráfico prevé 662.500 de desplazamientos por las carreteras de Guadalajara esta Navidad

martes 21 de diciembre de 2021 , 18:18h

La DGT ha estimado en 3.613.050 los desplazamientos por carretera que se esperan en las vías de Castilla-La Mancha durante la Operación Especial 'Navidad 2021-2022' desde este jueves, día 23, a las 15.00 horas, hasta la medianoche del 9 de enero de 2022, del total de 19.530.000 desplazamientos por carretera que se prevén en toda España.Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en la región, por la provincia de Albacete se esperan 629.000 desplazamientos del 23 de diciembre al 9 de enero; por Ciudad Real 707.000, por las carreteras de la provincia de Cuenca 665.000, por la de Guadalajara 662.500 y por la de Toledo 949.050 desplazamientos.En cuanto a las carreteras de la región, en la provincia de Toledo la DGT ha señalado como puntos conflictivos la autovía A-4 en la salida del punto kilométrico 52 (Casilla de la Dolores), en el 67,500 (enlace con la R-4), y en el kilómetro 62 (enlace con N-301); y la autovía A-5, en el kilómetro 100 a la altura de Cazalegas y en el 76 a la altura de Maqueda, por retenciones. En esta provincia existen obras en la CM-40, CM-401 y la CM-4013 por reparación de la calzada.En la provincia de Albacete los puntos conflictivos están en la A-31 en el kilómetros 79,500 (Albacete) y en el kilómetro 32,00 (La Roda). Además, por condiciones climatológicas figuran como vías conflictivas la A-30 Albacete-Hellín y la A-31 Minaya-Albacete-Almansapor posible niebla, hielo y nieve. Además, en la AB-516 Puerto de Crucetillas 189,300; CM-412 Puerto de Crucetas 188,000; Puerto El Peralejo 211,000; AB-516 Puerto de Crucetillas 189,300; CM-3204 Puerto El Arenal 14,000; CM-3205 Puerto El Bellotar y CM-3206 Puerto El Barrancazo 15,000 sería posible el uso de cadenas.Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, la operación especial contempla una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico a nivel nacional que estarán en marcha hasta el próximo domingo 9 de enero de 2022.Así, el operativo desarrollará en tres fases que coinciden con los días festivos de mayor tráfico: Primera fase Navidad, del viernes 24 al domingo 26 de diciembre de 2021; Segunda fase Fin de Año, del viernes 31 de diciembre al domingo 2 de enero de 2022; y Tercera fase Reyes, del miércoles 5 al domingo 9 de enero de 2022.Este dispositivo cuenta, como en cualquier otra operación especial, con la total disponibilidad de los medios de los que dispone Tráfico y que incluye tanto los medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), como los técnicos (780 radares fijos, 92 de ellos de tramo, y 545 móviles de control de velocidad, los 12 helicópteros, 39 drones, 216 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad).En este sentido, la DGT recuerda que es "importante" evitar las horas más desfavorables y para viajar, planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos e informarse del estado de las carreteras a través de las cuentas de twitter @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011. El dispositivo se puede consultar en la sección 'Operaciones especiales' en www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendacionesde-tr ....Además, la DGT ha lanzado este martes su tradicional campaña de comunicación navideña. Con un tono optimista y sosegado, la campaña hace hincapié en la importancia decisiva del factor humano en los siniestros de tráfico."Por muchas ayudas a la conducción que lleve un vehículo, si el conductor no es consciente de la importancia de no distraerse o de respetar los límites de velocidad, los accidentes de tráfico seguirán produciéndose", ha subrayado.La Dirección General de Tráfico quiere que, "especialmente en estas fechas", los ciudadanos piensen en aquellos que más les quieren y en los que más quieren, los que viajan con ellos o los que esperan en destino, para, "entre todos, evitar que los accidentes se produzcan".Bajo el lema 'Conduce con precaución. Hay mucha Navidad en cada coche', la campaña podrá verse y escucharse desde el 22 de diciembre y hasta el próximo 10 de enero en televisiones, radios, medios impresos, soportes digitales, redes sociales y cine.En esta provincia también existen obras en fase de ejecución en la AB-100, de la A-31 a Fuensanta por Montalvos.En Ciudad Real no existen puntos conflictivos pero sí carreteras en obras en la CM-3103, en Pedro Muñoz y Tomelloso por rehabilitación del firme; la CM-3127, en La Solana e Infantes también por rehabilitación del firme; la CR-211 Carrión de Calatrava/Fernán Caballero por acondicionamiento de la vía; en la CR-502, en Puertollano y Mestanza por pavimentación; la CR-504 en Puertollano, la CR-624 en Valdepeñas y Cózar y la CR-5021, en Brazatortas y Cabezarrubias del Puerto por pavimentación; y la N-401, de Madrid a Ciudad Real por Toledo por reparación.En Cuenca los puntos conflictivos estarán en la A-3 y A-31, en el punto kilométrico 177 al 0, en Atalaya del Cañavate; en la N-301, en Las Pedroñeras; y en la A-3 en Honrubia, y por condiciones meteorológicas --por posibles cadenas-- la A-40 en el Puerto de Cabrejas (entre Naharros y Cuenca) 158,000 al 168,000; CM-220 en el Puerto de La Tórdiga (entre Villar de Saz y Almodóvar del Pinar) 119,000 al 121,000 y la N-420 Puerto del Rocho (entre Fuentes y Reillo) 460,000 al 462,000. En esta provincia tampoco hay obras en fase de ejecución.Por último, en Guadalajara la DGT destaca la A-2, a la altura del kilómetro 50,840, y la N-320, del kilómetro 270 al 272,5. Por condiciones meteorológicas, de posible hielo y nieve, figuran la A-2 en Almadrones, en la confluencia con N-204 101,000; en Torremocha del Campo a Alcolea del Pinar, del 125,000 al 136,000; y en Alcolea del Pinar, en la confluencia con N-211 en el kilómetro 136,000; así como la N-211, de Alcolea del Pinar al límite de provincia con Teruel. En esta provincia no se registran cortes por obras.