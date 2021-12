Guarinos denuncia que Page no tenga `pudor´ en pagar fiestas a una marquesa, pero sí `desacredite´ la propuesta de Paco Núñez de adquirir test de antígenos gratuitos a los castellanomanchegos

viernes 17 de diciembre de 2021 , 13:04h

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del GPP, Ana Guarinos, ha denunciado hoy que Page no tenga ningún “pudor” a la hora de gastarse dinero en el cumpleaños de una “marquesa” como Tamara Falcó, pero que, sin embargo, sí tenga problemas para ayudar a financiar a muchos castellanomanchegos que no pueden pagar un test anti covid para que puedan disfrutar de unas Navidades tranquilas.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha lamentado que Page sí tenga dinero para pagar una fiesta de cumpleaños, pero no para la prevención, la seguridad y la salud de los ciudadanos de esta tierra.



En este sentido, ha asegurado que, si esas son las prioridades de Page, no se merece la confianza de los castellanomanchegos, ya que, la prioridad del Gobierno regional debería pasar por garantizar que no se produzcan contagios y que se pongan todas las medidas adecuadas para evitar la propagación del virus como facilitar un test a cada ciudadano.



Frente a ello, la prioridad del presidente Paco Núñez son las “personas”, la tranquilidad, la prevención y evitar todo tipo de contagios poniendo los medios adecuados para controlar la expansión del virus y los contagios.



Mientras, la prioridad de Page es “marcharse de vacaciones” en estas fechas navideñas y pagar los cumpleaños de la Marquesa de Griñón que “necesita de todo menos dinero.



Lamenta que Page intente “desacreditar” propuestas del PP que son buenas para la población, tal y como avala la OMS y el Ministerio de Sanidad



Además de esto, Guarinos ha calificado de “lamentable” que el Gobierno de Page intente “desacreditar” las propuestas del presidente Paco Núñez que son buenas para los castellanomanchegos, e incluso, parece que a los miembros del PSOE les “produce risa” el hecho de que se puedan repartir de manera gratuita test de antígenos y se financien otros dos al 50 por ciento.



Una cuestión que para la dirigente popular supone una “falta de respeto” hacia la población, ya que, hemos pasado los 250.000 contagios en nuestra región y en un solo día se han producido 1.015 contagios, además de que la incidencia acumulada se sigue incrementando y esta comunidad es la región de toda España con mayor tasa de mortalidad.



Por eso, para el PP-CLM lo más importante es poner en marcha todo tipo de medidas de prevención y precaución para llevar un control de la pandemia y así evitar que se produzcan contagios en la época navideña.



También, ha recordado que Page y el PSOE se “desacreditan” ellos solos, puesto que, la OMS ha recomendado hacerse una PCR o un test de antígenos para limitar los contagios, y, además, en el mes de julio la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, recomendó realizarse este tipo de test para aumentar la capacidad diagnóstica y para que los ciudadanos puedan ejercer de prevención para valorar si “hubiera algún contagio”.



También, el Ministerio de Sanidad, en un tuit, el mismo mes de julio, aseguró que los teste de antígenos “contribuía al control de la pandemia y facilita su utilización por parte de la población general y permiten detectar más casos, y, por tanto, ofrece más oportunidades de controlar la transmisión”.