Núñez oficializa su propuesta de test gratuitos de cara a la Navidad: “Espero que Page la acepte por el bien de los castellanomanchegos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 10 de diciembre de 2021 , 12:42h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha registrado este viernes en la sede del Gobierno autonómico su propuesta para el reparto gratuito de un test de antígenos a cada vecino de la región, así como la financiación al 50 por ciento de su precio de dos pruebas más, esperando que Emiliano García-Page la acepte “por el bien de los castellanomanchegos”.



Así lo ha indicado Núñez en declaraciones a los medios a las puertas del Palacio de Fuensalida, donde ha recordado que pidió la puesta en marcha de esta medida hace una semana y que, desde entonces, “no he recibido respuesta”.



Así, el líder del PP-CLM ha señalado que esta propuesta viene marcada por la posibilidad de que cualquier castellanomanchego, “independientemente de su posición social y económica”, pueda conocer si tiene o no la enfermedad de forma previa a la celebración de un evento familiar o social.



Además, según ha indicado Núñez, se podrían proteger estos eventos sociales y gastronómicos, garantizando su seguridad, y evitar la propagación del virus “porque el desconocimiento de ser portador del virus puede llevar a contagios involuntarios”.



Núñez ha asegurado que se trata de una medida “tremendamente positiva”, que ya ha puesto en marcha el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que “permite luchar contra el virus, garantizando la salud de los castellanomanchegos y, también, asegurar la viabilidad económica de los sectores comercial, hostelero o cultural”.



El presidente del PP-CLM ha censurado que Castilla-La Mancha sea una de las tres Comunidades Autónomas, junto a Aragón y Asturias, que en el próximo presupuesto regional bajan el gasto sanitario. “Es inconcebible que Page haya decidido bajar el presupuesto para la Sanidad de Castilla-La Mancha”, ha dicho Núñez, al tiempo que ha recordado que el resto de regiones, salvo Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón, lo aumentan en un año en el que la lucha contra el virus “sigue activa”.



Además, ha indicado que Castilla-La Mancha sigue siendo la Comunidad Autónoma que “menos pruebas diagnósticas hace para detectar el coronavirus de toda España”. En este sentido, ha afirmado que no quiere “ni pensar” que Page haya dado órdenes de que la región sea la que menos test hace “sencillamente para que las cifras de contagiados no sean mayores que las de otras Comunidades Autónomas”.



“No quiero ni pensar que estemos poniendo por delante la estadística y el marketing político para decir que estamos menos mal de lo que estamos, mientras hay gente ahí fuera contagiado y que no lo sabe porque el Gobierno no hace pruebas”, ha insistido.



Igualmente, Núñez ha ofrecido a Page que, en la reunión que tienen pendiente “y que sigue sin fecha” para hablar de financiación, se incorpore al orden del día esta medida para entregar un test gratuito a cada ciudadano y financiar al 50 por ciento de su precio dos pruebas más.



“Espero y deseo que el Gobierno de Page acepte esta propuesta y la ponga en marcha de forma inmediata, que se olvide que es del PP”, ha dicho, al tiempo que ha exigido que lo haga “por el bien de los más de dos millones de castellanomanchegos a los que vamos a proteger”, ya que si saben que tienen la enfermedad se puede proteger la economía y dar una mayor confianza y seguridad a los eventos y celebraciones de Navidad.