Más de 1.400 firmas piden a Page cubrir las plazas de médicos de unos pueblos de Toledo

miércoles 08 de diciembre de 2021 , 20:34h

El presidente del PP de Toledo, Carlos Velázquez, ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que se cubran las plazas de médico que le corresponden a Urda, localidad en donde los vecinos "llevan tiempo" reclamando que se completen, para conseguir "la atención sanitaria cercana y de calidad" que "se merecen todos los castellanomanchegos".



Ha explicado que los vecinos de Urda han recogido más de 1.400 firmas, que se han presentado en la Consejería de Sanidad, para pedir que se atienda su petición de cubrir las plazas de médicos en Urda, "un problema insostenible que no sufre solamente este municipio, sino también otras localidades de la zona como Madridejos", ha denunciado.



"García-Page y su consejero (Jesús Fernández) miran para otro lado y nos desprecian con discursos triunfalistas sobre el estado de la sanidad castellanomanchega, que como toda España sabe es una de las peores de nuestro país en materia de listas de espera", ha lamentado Velázquez, quien ha asegurado que "tenemos a los mejores profesionales en nuestra sanidad, pero no puede estar peor gestionada".



El presidente de los 'populares' toledanos ha criticado la indiferencia del Gobierno regional "frente a esta reclamación legítima de un servicio tan básico y tan importante como es la atención sanitaria, el servicio más importante, sin lugar a dudas, que tiene que prestar la Junta" y ha reclamado al Gobierno autonómico que atienda las demandas de los vecinos de esta comarca.



Por otra parte, en el mismo contexto, Velázquez ha censurado a García-Page que "también haya mirado para otro lado" en el traslado del Hospital 'Virgen de la Salud', al entender que se ha "abandonado a los profesionales" al negarse a escuchar sus consejos y recomendaciones, "como vuelve a hacer ahora respecto al futuro del edificio que albergaba este centro hospitalario, cuya situación y estado actual está generando mucha preocupación entre los toledanos", ha sostenido.



"En el antiguo hospital vemos como hay ventanas abiertas, con equipos informáticos y médicos que se ven desde la calle, sin que haya nadie dentro del hospital", ha alertado Velázquez, quien ha denunciado que "no existe ningún plan todavía puesto en marcha para ver qué va a pasar no solamente con el edificio, sino con el futuro de la parcela que lo alberga", ha atajado.