FITISPos, el grupo de la UAH dedicado a superar las barreras sociales y culturales gracias a la traducción e interpretación

domingo 28 de noviembre de 2021 , 18:57h

El Grupo de Formación e Investigación en Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (FITISPos) forma parte de los grupos de investigación de alto rendimiento de la Universidad de Alcalá y se dedica a la investigación y a la formación en Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos. El origen de este grupo se remonta a los años 2000 y está coordinado por Carmen Valero Garcés, catedrática de Traducción e Interpretación. “Un rasgo característico de FITISPos es la multidisciplinariedad y sus líneas de investigación abarcan la traducción e interpretación en los servicios públicos (TISP), TISP y su relación con el entorno sociopolítico y económico, la mediación intercultural e interlingüística, y la multiculturalidad y el multilingüismo”, comenta Valero.

En la actualidad, FITISPos tiene en curso grandes e importantes proyectos que investigan crisis de refugiados, destaca el proceso de integración de la población migrante en la Comunidad de Madrid (factores lingüísticos, comunicativos, culturales y sociales) y el papel de interpretación telefónica como instrumento de integración social por la labor. Además, busca avanzar en la igualdad entre los géneros y crear sociedades inclusivas, por ello también participa en el Laboratorio Ciudadano (UAH) con su idea de sociedades inclusivas: mujeres y lenguas de menor difusión; y, a nivel europeo, participa en el proyecto Development and implementation of a digital platform for the promotion of access to mental healthcare for low language proficient third-country nationals in Europe (MHEALTH4ALL), de la Comisión Europea.

“El grupo FITISPos se ha adaptado a las exigencias de la industria de la traducción e interpretación incorporando formación en las nuevas tecnologías del sector”, comenta Carmen Valero. Entre los puntos que desarrollan, la investigadora asevera que siguen siendo líderes en investigación en la traducción e interpretación en los servicios públicos, participando en proyectos a nivel nacional e internacional, tanto en al ámbito sanitario como jurídico y penitenciario con un impacto social importante. Por otro lado, destaca su presencia en el tejido empresarial mediante la suscripción de acuerdos y contratos con empresas de traducción e interpretación, como las empresas de interpretación remota y telefónica españolas.

A nivel internacional, FITISPos también realiza una importante labor de concienciación e influencia en el desarrollo de políticas europeas con su participación en ENPSIT (Red Europea de Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos) y su colaboración con la Dirección General de Interpretación y la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea.

Traducción e interpretación por y para la sociedad

Adelanta la investigadora que, gracias a la iniciativa y el apoyo de FITISPos se han creado dos programas de posgrado. “Uno de ellos para formar a traductores e intérpretes especializados en el campo de los servicios públicos y otro orientado a la interpretación en el ámbito de los negocios. A través de estos programas formativos, colabora con una serie de instituciones y organismos públicos como la Dirección General de la Policía, ayuntamientos, hospitales y centros de salud, ONGs (CEAR, Cruz Roja, GuadAcoge), centros culturales y asociaciones de traductores, entre otros, así como con empresas de traducción e interpretación de las cuales algunas también prestan servicios a órganos judiciales, policiales y centros sanitarios”. Sus alumnos no solo realizan sus prácticas profesionales sino también realizan una importante labor de concienciación sobre el papel del traductor y del intérprete en los servicios públicos.

La generación de contenidos abarca los materiales multilingües elaborados a través de algunos de sus proyectos de investigación como las guías sobre pediatría, servicios sociales, embarazo, que se emplean en la actualidad en hospitales y en servicios sociales de atención a los inmigrantes. Otros materiales que son producto de sus investigaciones son el Manual de introducción a la traducción e interpretación en centros penitenciarios: curso básico y la Guía de buenas prácticas sobre cómo trabajar con traductores e intérpretes en el ámbito penitenciario. A su vez, cuentan con la revista internacional FITISPos International Journal y se organiza, desde hace más de 20 años uno de los encuentros más importantes para investigadores y practicantes de la TISP en todo el mundo: el Congreso Internacional de Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos

Formar a la comunidad para avanzar

Gracias al trabajo de FITISPos, “no solo se ha avanzado en el conocimiento científico en el ámbito de la TISP a través de sus numerosos proyectos de investigación, sino también en su reconocimiento como profesión y actividad esencial para el derribo de barreras culturales y lingüísticas en el acceso a los servicios públicos. En los años en que el grupo ha estado activo, han contribuido a la creación de servicios de interpretación y mediación intercultural en hospitales y centros de salud, al desarrollo de normas de calidad, códigos deontológicos y directrices para intérpretes, y al diseño de formación tanto para traductores e intérpretes como para los usuarios de sus servicios”.

En cuanto a las dificultades que encuentran en su día a día, Carmen Valero

“aunque la labor de los traductores, intérpretes y mediadores lingüísticos profesionales cada vez se valora más y se tiene más en cuenta, FITISPos sigue remarcando el gran vacío que existe en los servicios públicos y la necesidad que hay de profesionales de la traducción e interpretación que sean capaces de actuar como intermediarios lingüísticos y culturales. Las barreras lingüísticas y culturales entre las instituciones públicas y la población migrante son notables. Esta situación se ha visto agravada por la pandemia de la COVID 19, lo que ha cambiado tanto las formas de trabajo de los profesionales como los métodos de investigación y de docencia en el campo de las TISP”.

“La actividad que desempeña FITISPos tiene un gran impacto en la sociedad, puesto que forma intermediarios lingüísticos y culturales profesionales para que sean capaces de facilitar la comunicación con población migrante en cualquier tipo de situación y en cualquier área de los servicios públicos. A través de su investigación, han colaborado en proyectos en hospitales públicos como el Hospital Universitario de La Paz en Madrid, y ha proporcionado intérpretes y mediadores”. El grupo también publica sus avances y toda la actualidad en su página web y redes sociales como Facebook y Twitter y a través de AFIPTIPS y actividades y webinarios mensuales. A esto cabe añadir su implicación en la Semana de la Ciencia, en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Alcalá, así como en foros y congresos de traducción e interpretación, “luchando para que la imagen de los traductores, intérpretes y mediadores lingüísticos profesionales tenga cada vez más reconocimiento”.

En la actualidad, FITISPos lo forman 11 miembros, Elena Alcalde Peñalver, Cristina Álvaro Aranda, Ingrid Cáceres Würsig, Carmen Cedillo Corrochano, Carmen Pena Díaz, David Fernández Vítores, María del Mar Sánchez Ramos, Raquel Lázaro Gutiérrez, Antonio Pareja Lora, Bianca Vitalaru, la participación de siete miembros externos y la directora.