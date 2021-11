Casi medio centenar de actos y muchas novedades en la Navidad 2021-2022 de Cabanillas del Campo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 22 de noviembre de 2021 , 19:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un total de 47 propuestas de todo tipo (cultuales, deportivas, lúdicas...) y pensadas para todas las edades (de los más pequeños a los mayores, pasando por jóvenes y adolescentes) conforman el programa de actos elaborado por el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo para las próximas fiestas de Navidad.



El programa recoge las actividades planteadas desde el 1 de diciembre de 2021 (cuando comenzará a desarrollarse el “Calendario de Adviento Literario” de la Biblioteca, primera de las citas de la Navidad de Cabanillas) hasta el 5 de enero de 2022, cuando la tradicional Cabalgata de Reyes cerrará estas semanas de intensa actividad en la calle y en los espacios culturales del municipio. Son por tanto casi medio centenar de actividades para una Navidad para todos los gustos, con una apuesta clara por la animación en la calle, y que recupera la línea de trabajo que se había marcado en el Ayuntamiento hasta 2019, pero que fue interrumpida en las Navidades de 2020, tristemente reducidas por la situación sanitaria. “Estamos muy ilusionados con recuperar el pulso de la Navidad de Cabanillas. Con precaución, usando mascarilla y guardando las medidas de seguridad, pero con la necesidad de reencontrarnos en propuestas culturales, lúdicas o deportivas”, señala Luis Blanco, concejal de Festejos de Cabanillas.



Encendido el 10 de diciembre, y pista de hielo del 17 al 23



El acto “oficial” de comienzo de la Navidad cabanillera será el 10 de diciembre a las 18:30 h. en la Plaza del Pueblo, con un evento de presentación del programa que coincidirá con el encendido de la nutrida iluminación ornamental que se ha preparado para estos días, y que se combinará con un espectáculo de luz y color.



Una de las novedades más destacadas del programa es que durante una semana, del 17 al 23 de diciembre, se instalará una pista de hielo sintético en la Plaza del Pueblo, con entrada gratuita para todo el que quiera patinar. También muy novedoso, porque será su segunda edición (se celebró en 2019, y no pudo ser en 2020) es el “Mercado Navideño de Fantasía” que se asentará en la Plaza del Pueblo del 26 al 30 de diciembre, con presencia de decenas de puestos de artesanía y una variada programación paralela de animación.



Otra interesante novedad del programa son los “tardeos” con discoteca móvil y charangas por los bares organizados para dos jornadas especiales como son las de los días 24 y 31 de diciembre. Además, ese mismo día 31 se celebrará también el tradicional evento de despedida del año, a las 12 del mediodía, con uvas y cotillón al son del reloj del Ayuntamiento, y un parque de hinchables para los pequeños. También los mayores tendrán su “Fiesta de Prenochevieja” particular, con baile, bingo, uvas y cotillón, en la tarde-noche del día 29.



Una decena de conciertos



Probablemente el apartado musical es el más nutrido del programa, ya que se han programado hasta una decena de actuaciones, de muy variados estilos, con música en directo. Así, habrá hasta dos conciertos de polifonía promovidos por la Escuela Municipal de Música (uno de gospel, con el Coro Adulto, y otro de villancicos, con el Coro Infantil). También habrá una “tarde de zarzuela” organizada por la Asociación de Mujeres. Y por supuesto se ha programado una nueva edición, la octava ya, del recital “Impropiano”, con el pianista clásico de Cabanillas Darío Meta, que ofrecerá su virtuosismo una Navidad más.



También aparecen en el programa una interesante actuación de música “new age” con el extraordinario músico cabanillero José Luis Serrano, y varios espectáculos musicales de gran formato, tanto para público adulto (como “Ay de mí, Llorona”, con música de Chavela Vargas, y un “Tributo a Mecano”) como para público infantil (“Dulce Navidad”, “Dumbo, el musical”). Y a todo ello hay que añadir el último concierto del ciclo de “Noches Acústicas”, que traerá a “Tulsa” a la Casa de la Cultura. Y por supuesto, el tradicional festival de la Escuela Municipal de Danza.



En cuanto a espectáculos y actividades para niños y niñas, y además de los citados musicales hay decenas de propuestas que van desde la narración oral (con el Calendario de Adviento Literario en la Biblioteca, el cuentacuentos “Ups, se mes escapó un miedo” o una nueva edición de los Cuentos por Teléfono de Navidad), hasta las propuestas de teatro y guiñol (“El niño al que no le gustaba la Navidad”, “Doble Burbuja”). También hay programadas tardes con cine infantil, sesiones de magia, y la ya tradicional jornada de talleres creativos de arte, danza, teatro y fotografía. A todo ello hay que sumarle los actos entorno a la celebración de los Reyes Magos, con un pasaje de personajes en el Frontón Municipal, la tradicional Cabalgata del 5 de enero, y el parque de hinchables de la mañana de Nochevieja.



Para el público joven y adolescente el Centro Joven Municipal ha organizado también un nutrido programa, con una decena de propuestas entre el 5 de diciembre y el 8 de enero: tardes de juegos de mesa, talleres de manualidades y cocina, una excursión a Madrid, o una sesión de micro abierto para músicos aficionados están en este apartado.



También la Navidad más arraigada tendrá su hueco en estos días, con una nueva tarde de “Ronda de Villancicos Tradicionales”, o la imprescindible jornada gastronómica de la Asociación de Mujeres, en la que se reparten gachas, caldo y migas, y que siempre tiene mucho éxito.



El arte plástico también tendrá su sspacio en el programa, con una exposición sobre la técnica “scrap” que se mostrará en la Casa de la Cultura de 9 a 19 de diciembre.



Finalmente, en el apartado deportivo encontramos dos propuestas principales: Una Marcha Ciclista de Navidad para la mañana de Nochebuena, y la ya tradicional San Silvestre Cabanillera, para el mediodía del 31 de diciembre. A ellas hay que sumarle el taller “Menudas Navidades Deportivas”, para público infantil.