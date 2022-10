La Beatlemanía inundó la Casa de la Cultura de Cabanillas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 17 de octubre de 2022 , 08:12h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Con muy buena entrada en la Casa de la Cultura se ha celebrado este domingo 16 de octubre una nueva entrega de «Más música, por favor», el ciclo de conciertos didácticos para música familiar que organiza el Ayuntamiento, con sesiones matinales un domingo al mes.



En esta ocasión todo el recital se centró en la música de la mítica banda británica «The Beatles», formación que revolucionó el pop y el rock internacional entre 1960 y 1970, y que a día de hoy sigue contando con millones de fans por todo el mundo. Actuaba para la ocasión un magnífico grupo de músicos de la «Johnny Guitar School» de Guadalajara, con una formación llamada «The Beatle-Chus». y un espectáculo titulado «Higher Power». En él, se simulaba un programa de radio, a través del cual se ha ido explicando la historia del cuarteto de Liverpool formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star: su éxito internacional, los cambios que introdujeron en el estilo de música, su evolución, las películas que hicieron… todo a través de unas «llamadas» que el locutor de la emisora recibía y contestaba.



Y entre medias de las llamadas, mucha música en directo, repasando toda la trayectoria de la banda; desde los inicios de «Please, please, me» o «Love me do»; hasta el apotéosico final de «Let it be»; en un montaje muy divertido y educativo, que ha entusiasmado a las familias presentes en Cabanillas. Bajo la dirección de Juancho Barberá (que hacía el personaje de locutor y narrador), la formación estaba compuesta por el propio Barberá (guitarra y voz), Merita Romero (voz); Dani Mato (guitarra acústica); Christophe Alcalá (bajo); Cristian Cifarelli (teclados) y Gonzalo Ramos (batería).