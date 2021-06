El Ayuntamiento logra el regreso de un puesto de la Guardia Civil a Cabanillas, casi 100 años después de su salida

jueves 24 de junio de 2021 , 20:43h

La Guardia Civil volverá a contar con un puesto estable en Cabanillas del Campo, casi 100 años después de que se cerrara el último que tuvo la localidad. La decisión del instituto armado ya es firme, y se ejecutará en los próximos meses, en cuanto se acondicionen unos despachos de la planta baja del Ayuntamiento, junto a las dependencias de la Policía Local, donde se establecerán los agentes que atenderán este nuevo Puesto de Zona.



El retorno de la Guardia Civil a Cabanillas ha sido posible tras algunos meses de intensas negociaciones por parte del Ayuntamiento cabanillero con los distintos responsables de la Benemérita y la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara.



Hay que reseñar que esta ubicación en el propio edificio consistorial es una solución temporal, para los próximos años, y se prolongará hasta que se construya un cuartel definitivo, que el instituto armado también tiene previsto levantar en el municipio, y para el que el Ayuntamiento ya ofreció hace unos meses una magnífica parcela, en la zona de los “nuevos desarrollos”. En los próximos días está prevista una visita de la arquitecta de la Dirección General de la Guardia Civil, que determinará si es necesario ejecutar alguna pequeña obra de reforma en estas oficinas temporales cedidas por el consistorio cabanillero.



Cabe apuntar que, para asentar este puesto de zona temporal, el Ayuntamiento puso a disposición de la Guardia Civil varios emplazamientos. Tras una visita cursada por mandos de la Benemérita el pasado mes de mayo, estos eligieron establecerse en las citadas oficinas de la planta baja del edificio consistorial. En aquella visita de mayo estuvieron presentes la subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez, el comandante José Luis Mendoza, y el capitán y el comandante del Puesto de Zona que se asentará en Cabanillas, junto al alcalde de la localidad, José García Salinas y el concejal de Seguridad, Luis Blanco.



La zona que cubrirá el puesto de Cabanillas es la que conforman los municipios de Chiloeches, Centenera, Marchamalo y el propio Cabanillas del Campo. El puesto de mando de este área está actualmente en la Comandancia de Guadalajara, pero no en su emplazamiento natural, algo que la Guardia Civil pretende corregir con su llegada a Cabanillas.



A efectos ciudadanos, además del incremento de la seguridad que supondrá tener a los agentes con base en la localidad, una de las principales ventajas que aportará la nueva situación es que ya no será necesario desplazarse a Guadalajara para presentar denuncias, y se podrán tramitar directamente en el nuevo puesto de Cabanillas.



Hay que reseñar que la Guardia Civil ya tuvo en el pasado un puesto en Cabanillas, en concreto en el enclave de Valbueno, hasta el año 1925, cuando se decidió su cierre, según puede comprobarse en periódicos de la época. Desde entonces, el Ayuntamiento ha hecho multitud de intentos de recuperarlo. El primero fue poco después del cierre, en 1926, cuando en febrero de aquel año Concejo Municipal ofreció al Gobierno Civil un edificio provisional, multitud de enseres, y la construcción de un nuevo edificio-cuartel, para que los agentes regresaran al municipio. Entonces fue en vano, así como en otros muchos intentos posteriores, algo que ahora sí se ha conseguido.



“Sin duda, lograr el regreso de un puesto de la Guardia Civil a Cabanillas es una de las mayores satisfacciones que he tenido en los seis años que llevo como alcalde de la localidad. Y quiero agradecérselo a todas las personas implicadas, y muy especialmente al anterior jefe de la Comandancia, Pascual Segura, que desde el primer momento apostó por este proyecto y por Cabanillas como sede del nuevo puesto y del futuro cuartel”, ha declarado el alcalde, José García Salinas.