Guadalajara 2021, una ciudad sucia y dejada de la mano de Dios

domingo 14 de noviembre de 2021 , 14:00h

“Si quiere usted seguir dando guerra en este mundo (que la da, y mucho) tiene que andar TODOS los días del año, entre hora y media y dos horas al día” así de categórico se mostró mi médico hace 22 meses.

Y como uno es bien mandado y además disfruta leyendo, fumando, bebiendo, comiendo y estando con los míos, me lo tomé en serio, y con un plano de Guadalajara capital, marqué los cuatro puntos cardinales de mi querida Guadalajara, dispuesto a hacerme 20.000 pasos diarios.

En mis largas caminatas por mi ciudad, he visto de todo…, pero lo que más me ha llamado la atención es lo abandonada, descuidada y desatendida que se encuentra Guadalajara.

Como en numerosas ocasiones coincido con los dueños que pasean a sus perros, con corredores y ciclistas por el carril bici, con personas mayores que toman el sol con sus cuidadoras, intercambiamos un saludo cortés y es opinión unánime y generalizada lo sucia y dejada que se encuentra Guadalajara : Aceras con baldosas levantadas, calzadas cuarteadas y agrietadas, bordillos rotos y parcheados, jardines y parques desangelados y con basura de hace meses, fuentes rotas y abandonadas (las que funcionan, según me comentan, el agua…sabe “a mina de lápiz”), contenedores de la basura a rebosar, sucios, malolientes, y en su mayoría rotos (“Antes éramos dos en el camión, pero ahora con los recortes, para ahorrar, solo vamos uno, y claro, los contenedores no encajan y se rompen con la base, y nos cargamos la plataforma y el pavimento,…es una pena”, me comenta el conductor del camión que eleva los contenedores de basura).

Mención aparte merece los bancos, desvencijados y tremendamente incómodos, “pero eso no es lo peor, ya me han roto una falda y una rebeca, las astillas de los bancos, están hecho una pena, mire usted, nos tenemos que traer estos plásticos, los ponemos encima, y además de cuidar que no se nos rompa la ropa, no nos manchamos con los palominos, estos bancos de aquí hace, por lo menos, seis meses que no los limpian, y si los limpian, los limpian mal…” me cuentan tres señoras que ya no cumplen los 75 años.

En fin para qué seguir, donde hay luz, no hace falta candil…la oposición en el consistorio capitalino ha denunciado en repetidas ocasiones lo sucia que está Guadalajara, el grupo AIKE ha propuesto la remunicipalización del Servicio de Limpieza viaria, Izquierda Unida ha denunciado, y con razón, que hay que intervenir en los barrancos del Alamín, de la Olmeda y la Avenida de Juan Pablo II…

Me viene a la memoria lo que dijo en su día, la única alcaldesa comunista que ha tenido Guadalajara, que quería una Guadalajara que fuera como la casa de cada uno de nosotros, que esté limpia, que se pueda pasear, y enseñar con orgullo al visitante…

Como soy de Guadalajara y me gusta y quiero a mi ciudad, me molesta y duele bastante el actual deterioro que presenta la ciudad,…quizás los actuales responsables municipales (si es que los hay) tengan otras prioridades (¿atender a las directrices de su partido y como consecuencia, cobrar y asegurarse el jornalillo a finales de mes?)… no lo sé…lo que sí sé es que al igual que a Unamuno le dolía España, a mí, a mí me duele Guadalajara.