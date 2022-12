La falta de educación en la mesa de los jóvenes…de la ESO

domingo 18 de diciembre de 2022 , 12:47h

Por motivos que no vienen al caso, cada mes tengo que comer con cuatro o cinco jóvenes de 21 a 28 años.

Como yo me hago cargo de la cuenta, les suelo llevar a restaurantes de cierto nivel, incluido alguno de los que antes llamaban de cinco tenedores.

Para no perder el hilo argumental y debido sobre todo a la complejidad de lo que les voy a hablar, cortésmente les pido que, como uno ya tiene una cierta edad y el cerebro…no es lo que era, pongan sus dispositivos móviles en modelo avión para evitar molestas y constantes interrupciones (en general, las chicas cumplen mejor con lo prometido que los chicos, que pese a su corta edad, parece que deben sufrir de la próstata por las “sospechosas” veces que se ausentan de la mesa para ir a los aseos…).

Entiendo que nadie les ha enseñado que los codos no se ponen encima de la mesa, que son las muñecas las que deben de reposar en el borde de la mesa.

Entiendo que nadie les ha advertido que el peso del cuerpo no tiene que descansar sobre el codo, antebrazo y muñeca, inclinándose sobre el plato y agachando la cabeza sobre el plato.

Hay que estar erguido, formando el cuerpo un ángulo recto con la mesa, sin encorvarse sobre la mesa y el plato. Una mano tiene que estar reposando con la muñeca en el borde la mesa y es la mano, la otra, (con la cuchara o el tenedor) la que sube y baja del plato a la boca, y no al revés.

Constato que nadie les ha dicho que es conveniente masticar de 28/40 veces cada bocado y que aunque se ponga la mano en la boca, no es estético hablar con la boca llena de comida y menos aún llevar el bocado a un lado de los carrillos/mofletes de la boca y seguir hablando…como si tal cosa.

La servilleta debe reposar en la parte posterior del muslo (o en el regazo) y se utiliza solo para limpiar los labios después de cada bocado para evitar dejar un cerco en la copa del vino o vaso de agua. La servilleta no se usa como babero ni sirve para limpiar el sudor de la cara…o para, como se ha dado el caso, limpiar el móvil…

El pan se parte con las manos en pequeños trozos para que las migas caigan en el platillo donde debe reposar durante toda la comida el pan. No es adecuado sacar la miga para comer solo la corteza del pan, y hacer bolitas con la miga restante…y colocarlas en fila india…

El tenedor y la cucharla hay que asirlos por la parte medio superior del mango, nunca cerca la concavidad de la cuchara ni de los dientes de la cabeza del tenedor. Y cuando nos disponemos a cortar la carne, hay que coger el cuchillo utilizando el pulgar y el índice y no como si fuera un puñal utilizando los cuatro dedos…

Está feo señalar o apuntar al comensal con el cuchillo o tenedor cuando se quiere afirmar o remarcar alguna aseveración que nos parece importante para nuestro discurso. Y por supuesto, no utilizar el tenedor como balancín como se percibe que hacen en clase con el bolígrafo.

No vale taparse la boca con una servilleta cuando intentan con los dedos o las uñas limpiarse algún resto de comida que ha quedado en el espacio interdental. Y sería pasable, nunca recomendable, si utilizarán para tal fin unos mondadientes o palillos siempre y cuando, ahora sí, se taparan disimuladamente con una servilleta. Lo correcto e higiénico es ir a los aseos a realizar estas extracciones interdentales, o lo mejor, que para eso como digo les llevo a restaurantes de cierto pelo, utilizar los cepillos dentales y enjuagues bucales o colutorios disponibles al efecto…

Comentados estos y otros extremos con un compañero que trabaja en el Departamento de Sociología de la Universidad de Burdeos, expuso varias causas que avalaban lo que yo llevaba constatando durante meses y para no ser prolijo en detalles, me lo resumió de la siguiente manera : “Se diferencia claramente esa falta o no de educación en la mesa de los jóvenes de hoy día, si han ido desde muy pequeños a la guardería o bien se ha criado con sus abuelos…”

Ahí lo dejo…que no quiero perder los tres o cuatro lectores que todavía me leen…