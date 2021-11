Acusan a García-Page de olvidarse de Castilla-La Mancha cuando cruza Seseña hacia Madrid: "Se convierte en paje de Sánchez".

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 13 de noviembre de 2021 , 20:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha destacado que su formación es la que "más se parece a la gente" a la que quiere gobernar y ha reivindicado: "Nosotros tenemos un partido, otros tienen una moda, que pasará".



Durante su intervención en la inauguración del congreso del PP de Castilla-La Mancha, que se celebra este sábado y este domingo en Puertollano (Ciudad Real) en el que saldrá reelegido el actual presidente del partido en la región, Paco Núñez, García Egea ha señalado que "la moda es salir en televisión, ir a una tertulia y contar lo primero que se le viene a la cabeza, eso es una moda".



Frente a ello ha situado al PP, que tiene "un partido", con presencia en la mayoría de los municipios, es decir, "pegado al terreno" y que además sabe que "para gobernar hay que querer a la gente, hay que sufrir con ellos, hay que estar siempre pisando la calle".



"Tenemos un partido y otros tienen una moda. Por eso, nuestro partido va a gobernar España y otros pasarán de moda y volverán por donde han venido", ha declarado García Egea, que se ha mostrado convencido de la victoria de su partido en las próximas elecciones generales, y por ello ha pedido a los suyos que "no hay distraerse" porque "el adversario está intentando engañar", sino continuar en el trabajo que se ha realizado hasta ahora.



Así, ha considerado que todos los miembros del PP tienen una cosa en común, que es que a la hora de elegir entre los intereses del partido y los generales de la ciudadanía, "el PP siempre pone por delante del partido a los vecinos".



"Defender antes a nuestros vecinos que a nuestro partido, esa es la mejor forma de defender un proyecto cohesionado para España", ha subrayado el secretario general, que ha ensalzado la labor del presidente del PP de Castilla-La Mancha y de los cinco secretarios provinciales.



Para García Egea, no hay "mejor activo para alzar la voz en Madrid o donde haga falta que Paco Núñez" y por contra, ha afeado la actitud del presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas de la región, Emiliano García-Page, que "toda la fuerza que tiene en Toledo y en el Palacio de Fuensalida se le va cuando cruza Seseña", porque "se convierte en el paje de Sánchez y se le va la fuerza para reivindicar a Castilla-La Mancha".



Sin hacer alusión directamente a la visita que esta tarde realizará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha generado expectación debido a la pugna por el control del partido en la Comunidad de Madrid, ha bromeado al decir a Núñez que "han venido muchos medios nacionales a conocerte".



Sin embargo, ha afirmado que él ya le conocía de cuando fue alcalde de Almansa (Albacete) y presidente de la Diputación de Albacete, pero ha admitido que "se suele ser un poco injusto con los líderes de la oposición".



"No pasa nada, porque el liderazgo es ser capaz de ver lo que va a ocurrir detrás de la tormenta, es tener capacidad de mantener el rumbo en medio de las turbulencias, tener una visión compartida, formar un gran equipo alrededor y ser capaz de implementar la visión en todos los equipos, en todos los territorios", ha subrayado el secretario general del PP.



LA GENTE "NO AGUANTA MÁS"



Por otra parte, el secretario general del PP se ha solidarizado este sábado con la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz que ha sido recibida en Valencia con protestas y lanzamiento de huevos, pero ha alertado de que "la gente no aguanta más".



Díaz participaba, junto a Mónica Oltra, Ada Colau, Mónica García y Fátima Hamed, en un encuentro para mostrar la capacidad de hacer políticas diferentes, cuando han sido recibidas por un lado con gritos de "presidenta, presidenta" por un grupo de personas que le han mostrado su apoyo, y por otro, por un grupo de transportistas que llevaban a cabo una protesta y les han increpado e impedido el paso hacia el teatro durante unos minutos.



García Egea, durante su intervención en la inauguración del XV Congreso Autonómico del PP de Castilla-La Mancha, ha dicho que siente "mucho el mal rato que han pasado" y que le hayan tirado huevos, pero ha advertido: "Llevo mucho tiempo diciéndole que la gente no aguanta más".



En este sentido, ha asegurado que lo que le ha ocurrido a las cinco lideresas de izquierda que protagonizan el encuentro "Otras Políticas" en Valencia, es un síntoma del "agotamiento" que sufre la sociedad española.



Y ha asegurado que lo que le ha pasado a las líderes de izquierda no le pasa "a ninguno de los que estamos aquí, a ningún alcalde y concejal, a ningún portavoz del PP nos tiran huevos ni nos gritan por la calle".



"O cambian el rumbo, o no van a poder ni salir a la calle", ha señalado García Egea, quien les ha criticado que "toda esa pompa que venden en televisión", donde tratan de trasladar una imagen distinta de país "se desmorona", ha advertido.



Al contrario de lo que le ocurre a otros partidos "el PP puede pisar la calle", ha subrayado.



El secretario general del PP ha aprovechado este encuentro para recordar que los populares han presentado más de 2.000 enmiendas a los presupuestos del Estado con las que piden al Gobierno que apueste por la gente.



Y ha instado a los diputados de todos los partidos elegidos por Castilla-La Mancha que apoyen la propuesta del PP de reducir el actual gobierno compuesto por 23 ministros a la mitad, y que el dinero que se ahorre el Estado se destine a paliar la pobreza infantil.



También se ha referido al incremento que están registrando los precios en las últimas semanas y ha advertido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido que "la cuesta de enero sea todo el año".



"Sánchez y sus ministros no van a los supermercados, no echan gasolina a su coche, porque se darían cuenta de cómo han aumentado los precios", ha subrayado.



LOS AFILIADOS VOTARÁN A SU LÍDER



El secretario general del PP ha subrayado que contar con un partido unido es "clave para conquistar retos mayores y ofrecer un proyecto de unión".



García Egea ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al XV Congreso del PP de Castilla-La Mancha al que está previsto que acuda esta tarde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque en principio no se encontrarán, en plena pugna por el control del partido en la Comunidad de Madrid.



Al ser preguntado por si hoy es un punto de inflexión en su relación con Díaz Ayuso, ha considerado que "hoy es un antes y un después para que por fin el PP vuelva al gobierno de Castilla-La Mancha", porque "un partido unido como este, como el que tiene Paco Núñez tras él, el que tiene Pablo Casado junto a él es clave para conquistar retos mayores y ofrecer un proyecto de unión".



"Hoy tenemos un congreso regional y hoy han votado los militantes. Votarán los militantes, como votarán en el resto de congreso regionales que se celebrarán", ha afirmado García Egea.



Asimismo, ha agradecido al presidente del PP en la región y candidato a la reelección, Paco Núñez, y a los cinco presidentes provinciales que "han hecho piña para asumir al reto que tiene" el partido en la comunidad autónoma.



En cuanto al PP de Castilla-La Mancha, el secretario general de la formación a nivel nacional ha valorado que está "muy movilizado", y tiene "mucha capacidad para ofrecer a los castellanomanchegos un proyecto que desaloje a este PSOE que no defiende adecuadamente" a los ciudadanos de la comunidad autónoma.



A su entender, eso no va a ocurrir hasta que Núñez logre la Presidencia de Castilla-La Mancha y Pablo Casado, la del Gobierno central.



"LISTO PARA GOBERNAR"



El PP de Castilla-La Mancha ha arrancado este sábado su XV congreso regional, en el que se reelegirá al presidente de la formación en la comunidad autónoma, Paco Núñez, y con el objetivo de "demostrar que este partido está listo para gobernar".



Núñez ha lanzado este mensaje, en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de iniciarse el cónclave, en el que habrá una nutrida representación de líderes nacionales, entre ellos el presidente de los 'populares' , Pablo Casado, que clausurará este domingo el congreso, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha sido el encargado de inaugurarlo.



El presidente del PP regional y candidato a la reelección ha comentado que este encuentro está "lleno de personas de la cinco provincias que van a poner de largo un proyecto alternativo para Castilla-La Mancha".



Un proyecto que será "una alternativa clara al socialismo, una alternativa a hacer las cosas de otra manera, y una alternativa de esperanza para recoger todo lo bueno que tiene Castilla-La Mancha para ponerlo encima la mesa y demostrar que este partido está listo para gobernar".



A preguntas de los medios de comunicación sobre la continuidad de la secretaria general del PP regional, Carolina Agudo, ha comentado que se han de respetar los pasos del congreso, pero, ha dicho: "Yo estoy contento que Carolina, como siempre, me acompañe desde el minuto uno".



El congreso, que está presidido por el alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, ha comenzado sobre las 11.30 horas con el informe de la Comisión Organizadora del Congreso y con el informe del Comité Regional de Derechos y Garantías.