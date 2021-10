¡HOLA! Toñi Moreno desvela cómo encontró a Dolores Vázquez: 'No se fía ni de mí, está muy dolida'

miércoles 27 de octubre de 2021

Dolores Vázquez, condenada y encarcelada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof en 1999, ha hablado por primera vez del caso tras más de 20 años de silencio. Y lo ha hecho en el documental Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof, producido por Unicorn Content para HBO Max, que se acaba de estrenar. En el documental, Dolores Vázquez es entrevistada por Toñi Moreno, que en aquel momento, la periodista era reportera de Málaga de Andalucía Directo y cubrió la noticia con gran implicación.



"Me incorporo al caso en el juicio y mi sensación es que tengo delante a una señora que es culpable porque llevábamos un año dando informaciones que nos llegaban por parte de la acusación, de la Guardia Civil... Yo me senté pensando que esa señora era culpable y que me tenían que demostrar que era inocente, algo totalmente erróneo", ha comenzado diciendo en El programa de Ana Rosa. Sin embargo, pronto se dio cuenta del grave error que se estaba cometiendo con Dolores Vázquez.



"Empiezo a ver, sesión tras sesión, que nadie me demuestra que es culpable, pero que tampoco me pueden demostrar que esa mujer estuvo en el lugar de los hechos cuando mataron a la niña", ha añadido.



En ese momento Toñi Moreno comenzó a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. "Cuando termina el juicio no es que yo diga: 'Esta mujer es inocente'. Porque yo no la conozco. Yo lo que pienso es: 'No sé si es inocente o culpable, pero no hay pruebas que la hagan culpable y yo quiero vivir en un país donde no te metan en prisión simplemente por conjeturas".



Dolores Vázquez estuvo 519 en la cárcel y fue absuelta de los cargos tras la aparición de pruebas que condenaron por el asesinato de Rocío Wanninkhof a Tony Alexander King, después de que el ciudadano británico fuera detenido por abusar sexualmente y asesinar a la joven de 17 años Sonia Carabantes el 14 de agosto de 2003 en Coín (Málaga). "Cuando la ponen en libertad yo insisto en conocerla y establezco una relación de amistad con ella y ya sí me la creco, pero eso es una cuestión personal y privada", ha explicado Toñi Moreno a Ana Rosa Quintana.



La periodista también ha dado su opinión sobre el papel que jugó la orientación sexual de Dolores Vázquez en el caso. "Creo que hablar de lesbianismo en 1999 era una cosa muy complicada y que sí jugó un papel en el caso. Creo que sí fue un caso de homofobia, pero también hubo otros muchos componentes", ha insistido, analizando la cadena de errores que se produjeron. "Los profesionales que tenían que hacer su trabajo en este caso no lo hicieron bien. Primero, desde que Rocío aparece asesinada hasta que detienen a Dolores pasa un año. Un año en el que los medios estamos diariamente haciendo una crónica en la que decíamos que no han detenido a nadie y todo el mundo necesitaba a un culpable. Al final detienen a esta mujer. La Guardia Civil no tiene nada contra ella y hay un juez que decreta su ingreso a prisión", ha explicado.