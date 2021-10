AIKE pide al equipo de Gobierno del ayuntamiento priorizar la exhumación de las fosas comunes del cementerio de Guadalajara

viernes 22 de octubre de 2021

220 personas siguen enterradas en las fosas comunes del patio número 4, el grupo municipalista trasladará al próximo pleno una moción para que el Ayuntamiento se haga cargo de los trabajos de exhumación y los familiares de las víctima, después de 80 años, puedan recuperar los restos de sus seres queridos.



En las puertas del Cementerio Municipal de Guadalajara, Susana Martínez y Jorge Riendas, presidenta y concejal del grupo Aike- A Guadalajara hay que quererla-, han presentado una moción que presentarán en el próximo pleno para que el Ayuntamiento de Guadalajara se haga cargo, y garantice, la exhumación de las 220 víctimas de la represión franquista que siguen en las fosas comunes del patio número 4.



A principios de octubre la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, ARMH, realizaba una nueva exhumación en el cementerio de Guadalajara, la primera se consiguió gracias al exhorto internacional de la Jueza Servini y al empeño de una mujer nonagenaria por recuperar los restos de su padre: Ascensión Mendieta. “El trabajo de la asociación ha permitido abrir cuatro fosas desde el año 2016, recuperando los cuerpos de 97 personas, pero en la misma zona quedan muchas fosas más, con 220 cuerpos, a cuyas exhumaciones hay que poner fecha.” Explica Martínez.



La presidenta del grupo municipalista, además, ha explicado que el trabajo de la ARMH se financia gracias a las cuotas de las personas socias y de donaciones, sin ninguna aportación, subvención o dinero público. “En el equipo técnico de la exhumación participan personas voluntarias: estudiantes, jubilados, descendientes de otros desaparecidos o forenses que vienen de otros países. Además del trabajo directo en la fosa, se realiza una intensa labor de búsqueda para localizar a los familiares, individualizar los huesos, documentar el proceso, realizar las pruebas de ADN y, finalmente, entregar a la familia los restos para que puedan enterrarlos donde consideren y no donde decidieron sus asesinos.” Añade Martínez.



Tras el anuncio por parte del Alcalde de crear un monumento con los nombres de las 976 víctimas inhumadas en el cementerio de Guadalajara, según los registros de los libros de enterramientos y los datos del Foro por la Memoria de Guadalajara, desde Aike expresan la necesidad de priorizar la exhumación del resto de las fosas, paso imprescindible para la dignificación de estos espacios de memoria. Liderando desde el Ayuntamiento estos trabajos, poniendo los medios adecuados, garantizando los protocolos internacionales y marcando plazos que ayuden a que los familiares directos que aun quedan vivos puedan recuperar los

restos de sus seres queridos.



“Como país tenemos una deuda con esas familias, el tiempo corre en contra de la democracia española, que debe priorizar la labor de recuperar a las víctimas, para que sirva no solo para dar el merecido descanso a todas ellas, también para poner límites a la desmemoria que da alas libres al fascismo y al frentismo político” Asegura Jorge Riendas. “Proponemos que el Ayuntamiento se convierta en una administración activa, que encabece esta tarea, sin esperar más. Por las víctimas y sus familias, pero también por toda la sociedad, el derecho a la verdad es de carácter colectivo, debemos conocer las atrocidades ocurridas en el pasado para garantizar que no se van a repetir en el futuro”, concluye el concejal.