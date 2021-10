El Seprona localiza 15 perros en Poveda de la Sierra en condiciones higiénico sanitarias muy deficientes

Los instalación que albergaba a los animales no estaba autorizada como núcleo zoológico y presentaba muchas deficiencias

viernes 22 de octubre de 2021 , 13:09h

Efectivos del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara han llevado a cabo una inspección en un supuesto núcleo zoológico situado en el término municipal de Poveda de la Sierra, donde se encontraba un total de 15 perros que presentaban numerosas irregularidades en materia higiénico sanitaria y medioambiental.



En la inspección practicada por los agentes, se comprobó que la mayoría de los animales no estaban correctamente identificados con trasponedor electrónico (microchip) y además no le habían sido suministradas las vacunas obligatorias exigidas en Castilla La Mancha.



La instalación no presentaba libro de registro y no estaba dada de alta como núcleo zoológico, así mismo las condiciones higiénico sanitarias eran muy deficientes.



La actuación se ha saldado con la constatación de numerosas infracciones y la denuncia de la titular de los animales ante las administraciones competentes.



Bienestar animal.-



La tenencia de los animales domésticos esta regulada en las diferentes legislaciones de las Comunidades Autónomas, donde se específica todo lo referente a sus cuidados, higiene, documentación, vacunaciones, así como la tipificación de las infracciones y sus sanciones, hay que señalar que en Castilla- La Mancha, en marzo de este año entró en vigor la nueva Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales.



Por otro lado, las conductas de maltrato y abandono de animales domésticos están recogidas en los artículos 337 y 337 bis del Código Penal y llevan aparejadas penas de prisión de hasta 18 meses, además de la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión que tenga relación con los animales y para la tenencia de los mismos.



Colaboración ciudadana



La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición.