Cielos despejados y ambiente soleado este viernes en Guadalajara con 11ºC de mínima y 26ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para hoy es de 11ºC de mínima y 26ºC de máxima con un 3% de nubes y una probabilidad de lluvia del 1%. La velocidad del viento será de 9 km/h soplando de dirección noreste.

viernes 08 de octubre de 2021 , 07:40h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejado, salvo en el cuadrante sureste, donde estará nuboso o con intervalos de nubes bajas por la mañana y por la noche, con probables brumas y bancos de niebla matinales y nocturnas asociadas.



No se descarta al final del día alguna precipitación débil y aislada en el extremo más suroriental. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo en Guadalajara y Cuenca, donde predominarán los ascensos; máximas en descenso en el tercio oriental y sin cambios en el resto. Soplará viento flojo variable.



Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 25ºC en Albacete, 11 y 27ºC en Ciudad Real, 7 y 24ºC en Cuenca, 11 y 26ºC en Guadalajara y entre 10 y 25ºC en Toledo.



Previsión del tiempo para el Puente del Pilar: dónde hará sol y dónde lloverá.-



Muchos ciudadanos aprovecharán este Puente del Pilar para tomarse unos días de descanso lejos de sus residencias habituales. El próximo 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y es festivo en toda España, por lo que se espera que se produzca una gran movilidad en el país durante los próximos días.



La previsión meteorológica apunta a que el sol acompañará de manera general en esas fechas, para tranquilidad de las personas que pasen unos días de vacaciones. Así lo espera eltiempo.es, sitio web especializado que informa de tiempo estable con predominio del anticiclón para las jornadas que abarcan el Puente del Pilar.



De esta manera, el sol será el gran protagonista. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios en gran parte del país e incluso podrían estar por encima de lo normal en algunas zonas. Este es el caso de Galicia, Extremadura y Andalucía, donde podrían llegar a alcanzarse los 25 grados.



Nubes y temperaturas más bajas en el Mediterráneo

No obstante, eltiempo.es advierte que en el Mediterráneo se esperan que se registre una situación más inestable, siendo la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia las zonas donde existe una mayor probabilidad de que se produzcan precipitaciones. Además, en estos territorios las temperaturas podrían ser más bajas de lo habitual.



Esta situación también afectaría durante el fin de semana a Cataluña, donde la previsión apunta a la aparición de unas nubes que también se dejarán notar durante la jornada del lunes, al igual que en Ibiza, Formentera, Valencia, Alicante y Murcia. De cualquier forma, no se espera que llueva ese día en estos territorios, donde predominará el sol durante el Día de la Hispanidad, el próximo martes 12 de octubre.