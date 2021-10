Senadores de EEUU critican a Sánchez por adoptar puntos de vista que están "fuera de la democracia"

jueves 07 de octubre de 2021

Senadores demócratas de Estados Unidos, encabezados por el presidente del Comité de Exteriores, Bob Menéndez, criticó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no compartir la estrategia de la Casa Blanca con Cuba.



Coincidiendo con la nominación de Julissa Reynoso para ocupar la embajada de Estados Unidos en España, los senadores trasladaron a Reynoso la necesidad de que influya ante el Gobierno español para abordar sus relaciones con los países latinoamericanos y centroamericanos.



El demócrata Chris Murphy fue uno de los senadores más críticos con Sánchez por no respaldar la declaración de Estados Unidos contra el Gobierno de Cuba durante las protestas de julio en la isla.



"Estoy profundamente preocupado de que España adopte puntos de vista que están fuera de la democracia y las disposiciones en derechos humanos que uno esperaría ver en un aliado de la OTAN", dijo, por su parte, Bob Menéndez, quien añadió que los españoles "no han sido particularmente de ayuda, en concreto en el Hemisferio Occidental". Y añadió: "Estoy segudo de que (a España) no le gustaría que actuásemos de la forma en la que ellos actúan con nosotros, si fuera en su esfera del mundo".



Menéndez también se mostró preocupado "por el papel que España está jugando en Venezuela". "Parecen ser contrarios a dónde estamos nosotros en nuestro propio hemisferio", aseguró.