El tiempo en Sigüenza para este viernes es de -2ºC de mínima y 15ºC de máxima con un 38% de nubes y una probabilidad de lluvia del 11%

4ºC de mínima y 17ºC de máxima este viernes en Guadalajara

El tiempo en Guadalajara para este viernes es de 4ºC de mínima y 17ºC de máxima con un 24% de nubes y una probabilidad de lluvia del 8%. La velocidad del viento será de 9 km/h soplando de dirección noroeste.

viernes 11 de febrero de 2022 , 07:40h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, intervalos de nubosidad media y alta, tendiendo a poco nuboso con algún intervalo de nubes de evolución en los Sistemas Central e Ibérico, donde no se descarta alguna precipitación débil y dispersa.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso, que será ligero o sin cambios en la Ibérica, y las máximas en descenso en el tercio norte y sin cambios o con ligeros ascensos en el resto. Habrá heladas débiles dispersas en los Sistemas Central e Ibérico y el viento soplará flojo variable, con predominio de la componente este.



Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 18ºC en Albacete, 3 y 18ºC en Ciudad Real, 0 y 18ºC en Cuenca, 4 y 17ºC en Guadalajara y entre 4 y 19ºC en Toledo.



En los últimos 20 años nunca había lucido tanto el sol al comenzar el año, ahora llegan lluvias.-



El mes de enero presentó un tiempo inusual. El factor más alarmante fue la ausencia de precipitaciones (el enero más seco desde el año 2005), algo que está causando un periodo de sequía. Esto último se deja notar especialmente en el estado de los embalses, bastante por debajo de los niveles del año anterior. Todo esto supone un desastre para la agricultura y la ganadería, y llega hasta el punto de que pronto podrían contemplarse las restricciones de uso doméstico, tal y como afirma José Antonio Maldonado, director de meteorología de Meteored (tiempo.com).



Reflexiones de José Antonio Maldonado, director de meteorología de Meteored (tiempo.com)



Los valores diurnos en enero fueron los más elevados de la serie iniciada en 1961, pero no ha sido el enero más caluroso ya que los valores mínimos se situaron por debajo de lo habitual.



En La Coruña, Bilbao, Cuenca, San Sebastián, Gerona, Jaén, Lugo, Orense, Pontevedra, Salamanca y Segovia se dieron temperaturas máximas sin parangón en un mes de enero. Aunque sin récord, también se produjeron numerosas heladas en muchos puntos del interior de la Península. En Gerona, la media de los valores mínimos fue la más baja desde el año 1961.



También destacó el número de horas de sol que fue muy alto como consecuencia del anticiclón, siendo el enero con mayor horas de sol del siglo XXI.



No se esperan lluvias intensas



En las últimas horas las nubes han ido ganando terreno por el noroeste de la península, con precipitaciones en Galicia y Asturias que van extendiéndose de manera débil a las regiones cantábricas, noroeste de Castilla y León y el alto Ebro. Las máximas de hoy han sido más elevadas que en días anteriores en la mitad sur peninsular y en el valle del Ebro.



El viernes, debido al tránsito del extremo de un frente, lloverá en las regiones del cantábrico y los Pirineos, y con menos intensidad en el resto de Galicia, la meseta castellanoleonesa, el alto Ebro, Cataluña y los sistemas Central e Ibérico. En las tres cordilleras y en la Cantábrica existe la posibilidad de nevadas. En el resto del territorio peninsular y Baleares habrá intervalos nubosos, mientras que en Canarias predominarán los cielos despejados y la calima.



En la mitad norte de la península, bajarán los valores diurnos con heladas débiles durante la noche. Allí también habrá vientos del noreste al noroeste, intensos en el litoral gallego y en el Ampurdán. Amainará el Levante en el Estrecho.



Transición durante el fin de semana



El sábado, la Península contará con cielos parcialmente nubosos y habrá posibilidad de lluvias débiles y aisladas, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Por la tarde, un frente llegará a Galicia dejando lluvias que probablemente también llegarán a Asturias. En los sistemas montañosos podría nevar. Subirán las temperaturas en el norte peninsular y bajarán en el suroeste y Cataluña.



Domingo pasado por agua en Castilla y León



El domingo, Castilla y León celebra sus elecciones autonómicas y podría llover a partir de mediodía. En el resto del noroeste de la Península también se producirán lluvias, que podrían llegar a otros puntos debido a un nuevo frente.En zonas del noroeste y centro bajarán las temperaturas máximas y en puntos del Mediterráneo subirán.