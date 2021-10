Debate sobre el Estado de la Región, Guarinos : “Frente a un Page agotado y sin credibilidad hay alternativa y se llama Paco Núñez”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 01 de octubre de 2021 , 13:23h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicepresidenta segunda de las Cortes Regionales y parlamentaria regional por Guadalajara, Ana Guarinos, ha subrayado la importancia de la celebración del Debate sobre el Estado de la Región que tendrá lugar la semana que viene. “Es el debate más importante de cada año, en el que el Gobierno tiene que rendir cuentas de su gestión y tiene que contarnos cuáles son sus planes, sus propuestas, y sus compromisos para Castilla- La Mancha y Guadalajara de cara al futuro”, ha aseverado.



Gracias a este debate, ha dicho Guarinos, “podremos escuchar al máximo responsable de CLM hablar en las Cortes y hacer algo tan evidente en democracia como es controlar al Presidente del Gobierno en sede parlamentaria”.



En este sentido, Guarinos ha recordado que durante el año, el socialista Emiliano García Page “no se somete al control parlamentario, es más, no interviene en los plenos, ni asiste a los mismos, tan solo va a votar al finalizar el pleno.” Además, no se le puede preguntar y no tiene obligación de responder. Por lo tanto, si no fuera por este debate “no tendríamos la ocasión de oírle, de preguntarle y de controlarle”.



La parlamentaria regional ha recordado que en los últimos dos años Page ha intervenido en el Debate de Investidura, por obligación, y en los dos Debates sobre el Estado de la región. A juicio de Guarinos “le gusta mucho más hablar en los medios de comunicación, y poco donde debe hacerlo, y esto demuestra la absoluta falta de respeto hacia las Cortes de Castilla-La Mancha, y lo hace con el consentimiento, la complicidad y el apoyo del presidente de las Cortes y máximo responsable del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido”.



Guarinos ha señalado que desde Guadalajara “estamos impacientes” por escuchar qué anuncios realiza o vuelve a repetir. “Page y el PSOE no tienen ninguna credibilidad, la han perdido en los últimos años, prometieron mucho y no han cumplido apenas nada”.



Para demostrarlo, Guarinos ha hecho un breve repaso por lo incontables anuncios que ha realizado Page y que todavía no se han realizado en la provincia en materia sanitaria, hidráulica e infraestructuras. En relación a la obras de ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara, “Page ha realizado seis anuncios sobre su apertura en seis años y medio, y todavía seguimos sin poder utilizar las nuevas instalaciones”, y ha recordado que los socialistas y Page “exigieron al PP cuando gobernó que terminara estos mismos trabajos en tan solo cuatro años”.



Las listas de espera son otro de los grandes anuncios incumplidos. Page prometió en 2015 recuperar a lo largo de la legislatura las cifras anteriores así como garantías efectivas de tiempos de espera máximos en atención hospitalaria inferiores de 20 días para una prueba diagnóstica, 30 días para una consulta y 90 días para una intervención quirúrgica, además de un Plan de Choque para reducir las listas de espera hospitalarias



Transcurridos seis años “no se han garantizado los tiempos máximos de espera en sanidad, y tampoco ha aprobado un plan de choque para reducir las listas de espera en sanidad”. La única realidad es que en Guadalajara hay un total de 11.770 pacientes en listas de espera. Desde que Page es presidente, “las listas de espera quirúrgicas en Guadalajara han aumentado un 70%”.



También ha recordado que el segundo centro de salud de Azuqueca de Henares sigue sin estar funcionando pese a que prometió su apertura en la pasada legislatura. En cuanto al centro de salud de Alcolea del Pinar ha criticado que lo inaugurara al bombo y platillo hace dos meses “y a día de hoy los vecinos sigan sin poder hacer uso de estas dependencias”.



En materia educativa, Guarinos ha apuntado que “Page será recordado por ser el primer presidente en cerrar dos centros educativos públicos, en el año 2020 en Torrejón del Rey, y este año el Río Tajo en la ciudad de Guadalajara".



La vicepresidenta segunda de las Cortes también ha señalado “la incompetencia” del Gobierno socialista y de Page en materia hidráulica y ha subrayado que si hay lámina estable en la cabecera es gracias al Partido Popular. Además, ha aclarado “que los nuevos planes hidrológicos de Cuenca contemplan la misma cantidad de agua que se puede trasvasar anualmente”. Tampoco la conexión Alcolo- Beleña es una realidad, desde el año 2016, “Page lleva haciendo la misma promesa engañando a los vecinos de la provincia de Guadalajara”.



El desdoblamiento de la CM-101, la Autovía de la Alcarria o el Fuerte de San Francisco son también anuncios recurrentes que el presidente regional ha hecho en diversas ocasiones y que siguen en el olvido.



Igualmente ha asegurado que “el cinismo y la hipocresía” de Page no tienen límites. “Celebra la detención de Puigdemont, pero vota en contra de prohibir los indultos; se erige en defensor de la educación concertada, pero vota a favor de la Ley Celáa en Madrid que va en contra de la concertada y de la libertad de educación); critica los homenajes a presos etarras como Henry Parot, pero en Madrid vota en contra de que se prohíban estos homenajes”. Lo único que está claro, ha asegurado, “es que Page dice una cosa y hace la contraria”.



Guarinos ha afirmado que cada una de sus declaraciones “son un despropósito” y ha lamentado “la soberbia” que Page ha evidenciado durante estos últimos años, “la falta de capacidad para escuchar, la incapacidad para gestionar la peor pandemia que hubiésemos podido imaginar, y emergencias como Filomena o Dana”. Para Guarinos, el presidente Page “hoy está agotado y superado por los acontecimientos y ha demostrado que no le importa Castilla-La Mancha”.



Frente a ello, ha aseverado Guarinos, hay una alternativa y es el PP-CLM de Paco Núñez. “Una persona cercana, que se ha dedicado y sigue dedicándose a escuchar a las personas, y a trasladar sus problemas, peticiones, planteamiento, reivindicaciones….a las Cortes, porque si no es así, no llegan al Gobierno, porque ni Page ni el gobierno socialista de CLM quieren escuchar”, ha concluido la vicepresidenta segunda de las Cortes Regionales.