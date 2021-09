SEMANA Isabel Pantoja discute con sus hermanos, Juan y Agustín Pantoja, sobre si dejar o no entrar a Kiko Rivera en Cantora

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 29 de septiembre de 2021 , 19:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Semana lleva a portada varias imágenes que habrán provocado una indigestión a Rocío Carrasco. Se trata de varias fotos exclusivas en las que vemos a varios miembros de su familia abrazándose, riendo y actuando como una familia bien avenida.



Su hijo David besa a Gloria Camila, después abraza a Ortega Cano. A continuación se funde en los brazos de su tía abuela Gloria Mohedano. Después aparece su hermana Rocío, que no duda en salir a bailar con su padre.



Las fotos fueron tomadas hace unos días durante un homenaje a Rocío Jurado en Chipiona y se han filtrado para demostrar que, al menos esta parte del clan, está unido.



Isabel Pantoja discute con sus hermanos, Juan y Agustín Pantoja, sobre si dejar o no entrar a Kiko Rivera en Cantora.-



La muerte de doña Ana ha vuelto a hacer evidente las rupturas familiares. Tras confirmarse su fallecimiento, su nieto Kiko Rivera le reprochaba que le impidieran despedirse de ella. Según él, se le había prohibido el paso a Cantora y nadie podía entrar para darle su último adiós, una orden que pretende eludir. El DJ ha confirmado que se desplaza desde La Graciosa este mismo miércoles hasta la finca y entrará si se lo permiten para darle un abrazo a su madre, dejando de lado las rencillas familiares.



Pero ¿qué opina Isabel Pantoja sobre este gesto? Chelo García Cortés ha respondido a esta cuestión y la información que maneja no hará otra cosa que crispar los ánimos. Al parecer, se ha producido una monumental bronca entre Juan, Agustín e Isabel, pues no todos están de acuerdo con su presencia.



Isabel Pantoja ha discutido con ellos, ya que Juan y Agustín no aprueban que Kiko Rivera entre en Cantora mientras ella sí lo acepta. La posición de Agustín parece inamovible, prueba de ello, las palabras que ha pronunciado tras morir el que ha sido el fiel apoyo de Isabel Pantoja. «Ha muerto mi madre, no la de él y tengo derecho a decidir quién entra en mi casa y quién no», ha dicho Agustín, quien mantiene una encrucijada con Kiko Rivera tanto dentro como fuera de los juzgados.



A pesar de que en los últimos meses el DJ y su madre han protagonizado repetidas broncas tanto dentro como fuera de plató, todo apunta a que la muerte de doña Ana ha limado asperezas. Para ambos ha sido un durísimo golpe perderla y así lo demuestra que incluso Kiko haya revelado que está dispuesto a abrazar a su madre. No quiere entrar en guerras y, de hecho, ha alzado la bandera blanca tras morir su abuela. Kiko Rivera está roto, pero tanto él como su prima Anabel Pantoja y Chabelita han iniciado ya su viaje. Los tres se encuentran en un ferry, ya que tienen claro que su deseo es despedirse de su abuela, aunque ninguno sabe qué les esperará cuando lleguen a Cádiz.