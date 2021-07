¡HOLA! La reacción de Belén Esteban ante la posibilidad de que Jesulín de Ubrique haga una docuserie

miércoles 14 de julio de 2021

La biblia de las revistas del corazón publica en su portada una fotografía inédita de Paloma Cuevas en la que, de nuevo, la cordobesa luce en todo su esplendor con uno de los trajes que ella misma ha diseñado para Rosa Clará. Es el mismo que ya vimos en sus redes sociales pero esta vez con un plano frontal que nos deja apreciar que está estupenda.



"Su divorcio de Enrique Ponce", dice el titular, que después matiza en la letra pequeña: "Primeras declaraciones de Paloma ante el acuerdo amistoso, un año después de su separación". Una frase digna de analizar palabra por palabra, porque hasta la coma tiene su importancia: doce meses llevamos esperando.



Habla ¡Hola! de "acuerdo amistoso", que no sabemos muy bien lo que es, pero después inicia el reportaje anunciando que "el divorcio es inminente". Como hace un mes y como hace seis meses, cuando también era inminente. E insiste en que se realizará "en el mejor de los términos". Sin embargo un análisis de texto concienzudo deja claro que algo pasa: "Han pasado solo doce meses desde la separación, un tiempo muy razonable para llegar a un acuerdo de divorcio, sobre todo sabiendo que, poco después, ya consensuaron un acuerdo que no llegó a consolidarse".



La colaboradora de televisión y su compañero Kiko Hernández hablaban de emocionados de los detalles que le has dejado Mila Ximénez para el recuerdo: un pañuelo y un cuadro, respectivamente. Sin embargo, durante la tarde del martes, la tertuliana también se enteraba de una noticia sobre Jesulín de Ubrique.



El fotógrafo Pablo González revelaba a la 'princesa del pueblo' que su exmarido estaría a punto de cerrar un nuevo proyecto muy parecido al de Rocío, contar la verdad para seguir viva. "El torero está a punto de cerrar una docuserie en la que vas a salir perjudicada. Vas a poder sentir el miedo que siente Antonio David. Está en negociaciones muy avanzadas, falta por determinar el 'ok' de Jesulín pero te aseguro que no quedas en un buen lugar. La docuserie no se ha terminado por completo, está en trámites", relataba el invitado al programa, que sacó a relucir varios secretos. Ante sus palabras, Belén lo tenía claro y respondía irónica: "Ojalá, ojalá la haga. Estoy afectadísima".



Belén además contestaba rotunda sobre las supuestas entrevistas que el torero de Ubrique habría concedido en su día en las que se hablaba de "planchas y cuchillos voladores" y afirmó que tales informaciones eran totalmente "mentira". "Te agradezco que traigas al programa estas informaciones. Ojalá Jesús hiciera una docuserie y dijera el motivo por el que no hace muchas cosas. Ojalá fuera así. Agradezco que me lo hayas contado, pero que en vez de para agosto que sea para finales de julio que todavía estoy aquí", decía muy enfadada. Además, la colaboradora preguntaba sobre el canal donde se iba a emitir, algo que el fotógrafo no quería contestar y que a ella le hacía mucha gracia: "¡Venga ya, que nos conocemos Pablo!", expresaba Esteban.