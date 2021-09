IU llevará al próximo Pleno una moción para evitar los recortes en las escuelas infantiles municipales de Azuqueca

viernes 17 de septiembre de 2021

La portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, ha mostrado una vez más y en nombre de su grupo, su rotundo rechazo a la decisión del Gobierno de José Luis Blanco de aprobar un pliego que regirá el servicio de las escuelas infantiles en el que se reduce el número de profesionales y sus jornadas laborales. Esto denigra y precariza el trabajo que realizan, a la vez que empeora la calidad de ese servicio.



Ha insistido en que la importancia de la educación en la infancia es clave para el desarrollo de las personas, porque es en esta época de la vida donde se sientan las bases para el desarrollo futuro de la persona. Sin embargo, ha recalcado, al Gobierno municipal poco parece importarle que la educación infantil de primer grado sea la etapa educativa más importante para acabar con la brecha de desigualdad a la que se enfrentan los más pequeños. Estos ciclos educativos, esenciales para el desarrollo de los menores, son los que menos recursos y atención reciben. Muestra palpable es lo que aparece en el pliego y que pretenden adjudicar si no lo evitamos.



Pérez ha recordado que, durante años, la educación castellano-manchega no ha hecho más que sufrir recortes a manos de unos y de otros. Nuestras familias usuarias de las escuelas infantiles -afirma-, veían como en el año 2012 Azuqueca perdía la subvención que cada año el Gobierno autonómico destinaba a financiar parte del precio de las escuelas. La cuantía que perdía nuestro municipio era de 450.000 euros, lo que se tradujo en un incremento de 109 euros al mes para las familias que recibían este servicio público. Así, el precio a pagar actualmente es de 220 euros, puesto que José Luis Blanco y su equipo no hicieron lo suficiente para que Emiliano García-Page revirtiera la situación y Azuqueca contara de nuevo con esa financiación. Por esta razón, ha indicado que en uno de los acuerdos de la moción pedirán también al Ejecutivo autonómico, la elaboración y firma urgente de convenios de colaboración con los ayuntamientos de la región con el fin de llevar a cabo la reapertura de esa línea de subvención que se tenía y fue eliminada, con la que financiar parte de las tarifas de las escuelas infantiles.



La portavoz del grupo ha afirmado que es indignante ver como los medios de comunicación afines al Gobierno consideran a Azuqueca ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ por las políticas que, supuestamente, se desarrollan desde el Ayuntamiento para atender y dar respuesta a las necesidades e inquietudes de nuestra población infantil y juvenil, mientras que la realidad muestra lo contrario: las políticas de un Equipo de Gobierno que no tiene pudor a la hora de recortar en servicios esenciales y perjudicar así a las familias y a las profesionales que han puesto todo su empeño siempre en ofrecer un servicio de calidad en el que prime la educación a esa infancia de 0 a 3 años.



Pérez ha finalizado anunciando que seguirán mostrando su apoyo a las familias afectadas y a las profesionales y van a procurar, desde su humilde posición, ya que no hay que olvidar que estamos ante una mayoría absoluta que no escucha, que el Gobierno de Blanco dé marcha atrás a la decisión de recortar en un servicio tan esencial como este. A la vez, ha afirmado que, si no lo hacen, cualquier manifestación que hagan a partir de ahora en defensa de la educación, de la igualdad de oportunidades, de la mujer o de la conciliación de la vida laboral y familiar no servirá más que para comprender la clase de políticos que son.