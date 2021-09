El Ayuntamiento de Azuqueca lanza la campaña 'La basura dentro, tu ciudad limpia'

viernes 17 de septiembre de 2021

Con el lema 'La basura dentro, tu ciudad limpia', el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha puesto en marcha una campaña especial de limpieza. "El objetivo es concienciar a la ciudadanía de la importancia de depositar las bolsas de residuos en el interior de los diferentes contenedores", explica el concejal de Economía Circular, Sergio de Luz, quien solicita la colaboración de los vecinos y vecinas para "conseguir una ciudad más limpia y sostenible".



Para la campaña, el Ayuntamiento ha editado distintos materiales. "Hemos comenzado a colocar quince postes informativos en las paradas más conflictivas, es decir, aquellas donde se ha detectado un mal uso de los contenedores de manera reincidente", señala. También se van a colocar 500 adhesivos en las bocas de los contenedores y se van a repartir mil dípticos.



"Dejar las bolsas fuera de los cubos no solo genera una imagen de dejadez y suciedad, sino que también facilita la proliferación de plagas y malos olores y dificulta y retrasa las labores de recogida, ya que obliga a los operarios a invertir más tiempo en cada punto", explica el edil. Sergio de Luz recuerda que "la ordenanza municipal prohíbe expresamente el abandono o deposición en la vía pública de cualquier material residual" y se establecen sanciones por un importe comprendido entre los 750 y los 3.000 euros.



"También es importante que cada hogar realice una correcta separación de los residuos, ya sean orgánicos, plásticos, vidrio, papel u otros, para su posterior reciclaje", apunta. "Los enseres y restos que no quepan en los contenedores no se pueden dejar junto a ellos y, para esos casos, contamos con servicios especiales", insiste el responsable municipal de Economía Circular.



Servicios especiales



En este sentido, el Ayuntamiento de Azuqueca dispone del servicio 'De puerta a puerta' para la recogida de restos de poda y jardinería. Se puede concertar una cita llamando al número de teléfono 683 450 033 -también se admiten mensajes a través de la aplicación de WhatsApp-.



Por su parte, la Mancomunidad Vega del Henares cuenta con una Línea Verde para solicitar la recogida de muebles y electrodomésticos a través de los teléfonos 949 215 881 y 618 329 817.



Además, el Punto Limpio de la Mancomunidad admite todo tipo de residuos. Se ubica en la carretera de Azuqueca a Villanueva y su horario es el siguiente: del 1 a abril al 30 de septiembre, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 19 horas y los sábados, de 9 a 14 horas; y del 1 de octubre al 31 de marzo, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 18 horas y los sábados de 9 a 14 horas.