IU de Azuqueca denuncia que "Blanco despilfarra el dinero de los contribuyentes"

martes 20 de abril de 2021 , 10:08h

Según ha manifestado la portavoz del grupo municipal de IU, la Administración, y en especial la local porque es la más cercana al ciudadano, debe hacer todo lo posible por mejorar las condiciones de los barrios, pero eso no significa que deba despilfarrar el dinero público.

Es una evidencia de la crisis en la que estamos inmersos, que el número de personas que acuden a las organizaciones sociales en busca de asistencia va en aumento. Personas que han quedado sin las ayudas públicas de las que eran beneficiarias, a las que no les resulta suficiente la ayuda pública de la que gozan, a las que se les ha denegado la ayuda o muchas otras que, de un día para otro, se han quedado en el paro. La mayor actividad de las organizaciones sociales revela la insuficiencia de los servicios públicos para atender las necesidades reales de estas personas y familias con los recursos de que disponen.

Por eso, entendemos, ha señalado Pérez, que la responsabilidad de un Gobierno se demuestra atendiendo a las necesidades sociales de su gente. Es inexplicable que en un momento en el que la bolsa poblacional de pobreza va en aumento, Blanco y su grupo decidan despilfarrar el dinero que procede de Europa (300.000 euros) junto con el 20% del dinero de los vecinos (80.000 euros) para instalar unas fuentes y un columpio.

María José Pérez insiste en que los problemas del Bulevar de las Acacias y de sus alrededores, como el de muchos otros barrios del municipio, son más graves y profundos y que no responden a una cuestión estética. Ha afirmado que no están en contra de que se realicen remodelaciones para mejorar las zonas, pero antes de destinar los recursos públicos a maquillar los problemas, es necesario realizar intervenciones que erradiquen la problemática de inseguridad, pobreza y ocupación que persisten en el barrio y a los que Blanco no les da solución.

Al dirigir una mirada sobre muchos de los barrios del municipio observamos que se acumulan viviendas en mal estado, en los que se presentan notables carencias de servicios y suministros, etc., ocupaciones de viviendas, pobreza e inseguridad. Por ello, la portavoz de la formación de izquierdas ha insistido en que es preciso tener presente la desigualdad urbana, interpretarla como una forma de injusticia social y hacerle ver a este Gobierno que eso no se resuelve despilfarrando el dinero de los contribuyentes y mostrándonos en un book fotográfico lo estupendos que son, sino identificando las necesidades de las áreas urbanas más vulnerables y poniendo en marcha programas de integración que ayuden a los barrios a salir de los problemas en los que están inmersos.