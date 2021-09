El Belmonte ve ganar de nuevo a su Alba

domingo 12 de septiembre de 2021 , 11:09h

Seis de seis. Dos de dos. El Alba pasó página del amargo partido de la semana pasada reafirmando que el Belmonte no solo será pieza clave durante el curso, sino también, el lugar en el que este equipo crece.



El triunfo se tuvo que ganar metro a metro, jugada a jugada, ante un equipo que quería el balón y el dominio, al igual que el cuadro local, que no se achantó en los momentos en los que tuvo que defenderse, más si cabe, tras verse con uno menos.



La primera parte tuvo juego pero poca llegada. Blancos y azules trataban de marcar territorio, con instantes de dominio andorrano en los que el Alba se mantuvo erguido.



La segunda mitad fue otra historia. Desde el mismo inicio. En el minuto 49 el portero visitante se tuvo que lucir para evitar el gol y en el 52 Fuster afinó para marcar con un gran disparo que entró en la red besando el palo izquierdo.



Pero el guión tuvo constantes giros y no se podía permitir una noche tranquila, sino una propia de Feria. Cuando no se había llegado a la hora de partido, Maestre fue expulsado por doble amonestación y el cuadro de Rubén de la Barrera tuvo que redoblar esfuerzos. Si durante el partido fue una piña, desde ese instante hasta el final, fue una roca soportada por su fiel afición para atar un triunfo en el que no solo se llevó tres puntos, sino su primera puerta a cero del curso y la reafirmación de que, pese a las cuestas, ese es el camino a recorrer.



FICHA DEL PARTIDO



Alineación Albacete BP



Rosic; Montes, Djetei, Gálvez, Llinares; Del Pozo (Sergi 72´) Sergi Maestre, Fran Álvarez (Alonso 80’), Fuster (Jeisson 89´), Rubén M. (Javi J. 72’) y Jordi (Johannesson 72’)



Alineación FC Andorra



Ratti; Riera, Héctor, Riverola, Enri, Molina, Morer, Zourdine, Martín, Diego, Vilá



Árbitro: Juan Antonio Campos. Amonestó a Maestre, Diego, Gálvez, Riverola, Molina, Del Pozo



Expulsó a: Maestre



Gol: Fuster (52´)



Incidencias: Partido disputado en el Carlos Belmonte, correspondiente a la Jornada 3 de la Primera RFEF Footters.



5.119 espectadores