Rubén de la Barrera: “Ganar hoy era fundamental”

domingo 12 de septiembre de 2021 , 11:10h

El técnico del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha valorado la victoria de esta noche ante el Andorra, la segunda consecutiva, en el Carlos Belmonte. “Han habido tres momento diferenciados en los primeros 20 minutos”. “El equipo en una parte no ha estado bien porque intentaba salir rápido y ellos metían mucha gente atrás. También es verdad que ellos han disparado dos veces a puerta”. “Otra parte ha estado marcada por el gol y la expulsión de Sergi, y aún así, el equipo no ha concedido nada”. “La victoria es muy importante y espero que este tipo de partidos, en los que el equipo ha sabido sufrir, nos empujen para ir a mejor”.



Cuestionado por las amarillas que se han visto en el partido y la expulsión de Sergi Maestre, el gallego ha apuntado que “un mal salto o una entrada a destiempo penaliza, pero ha habido situaciones de duelo en las que hemos podido defender sin amarilla y, sin embargo, ha sido al revés”. “A la conclusión que llego es que el equipo cuando se compromete no concede. Hasta la expulsión de Sergi el equipo ha estado muy bien”. “A cualquier conjunto jugar con 10 le obliga a hacer un esfuerzo, pero en igualdad numérica, si es verdad, que el equipo debe jugar más suelto”.



Después de la derrota del pasado domingo, “ganar hoy era fundamental y el equipo ha demostrado ser compacto y luchador”. “El equipo tiene que jugar con más continuidad en campo contrario y no tanto a ráfagas”.



De la Barrera también se ha acordado de los aficionados. “La afición ha apoyado, arropado y con 10 se ha notado ese empujón y ese aliento. Con uno menos es fundamental e importante que te apoyen”. El míster, por último, ha hablado del goleador de hoy, Manu Fuster, quien ya suma dos tantos en Liga. “Toda la gente que está arriba tiene que sumar y hacer goles porque para eso están. Evidentemente también tienen que ayudar al resto pero sin olvidar su misión”.