“El PSOE de Page ha sido el gran ausente, nunca ha estado interesado en defender las tradiciones y la cultura de nuestra tierra”

martes 17 de agosto de 2021

Desprotegidos y abandonados por el Gobierno regional. Así se sienten muchos alcaldes de Guadalajara y de Castilla-La Mancha, ante la falta de un protocolo claro de actuación que fije las normas en la celebración de los festejos populares, que en su gran mayoría no han acudido este año a su cita con los pueblos.



Así lo ha denunciado hoy el vicesecretario de Acción Electoral del Partido Popular de Guadalajara, Santiago López, quien ha acusado al jefe del Ejecutivo regional de “echar balones fuera” en un asunto de su clara competencia, como es la Sanidad, y suma importancia para los municipios.



“El PSOE de Page está siendo el gran ausente, nunca ha estado interesado en defender las tradiciones y la cultura de nuestra tierra”, asegura el dirigente popular, señalando que el malestar entre los alcaldes es “generalizado, por la desprotección y el abandono del Gobierno regional” en la celebración de los festejos populares.



López subraya que “no existen directrices únicas, no hay las mismas normas para organizar los actos. La normativa del 27 de julio deja mucho espacio a la interpretación y genera inseguridad y mucha incertidumbre”.



El dirigente popular acusa a Page de descargar toda la responsabilidad sobre los alcaldes, sin tener en cuenta la escasez de medios en muchos pequeños pueblos, “que han tenido que hacer la fiesta como han podido”, sin contar con el respaldo del máximo responsable de Castilla-La Mancha.



En comparecencia de prensa junto a la diputada provincial Marta Abádez, el vicesecretario de Acción Electoral del PP de Guadalajara ha arremetido contra Page, señalando su “falta de liderazgo”, su nulo interés por las tradiciones y su falta de apoyo a las empresas de cultura y ocio cuya economía depende en gran medida de las fiestas populares.



Frente a la actitud de Page y su falta de empatía con las tradiciones de Castilla-La Mancha, López ha asegurado que “sólo el Partido Popular y el presidente Paco Núñez pueden garantizar el futuro de nuestras tradiciones y cultura populares, porque Núñez sí está dispuesto a defenderlas, a no dejar tirados ni a los pueblos, ni a los alcaldes, ni a las empresas, ni a los autónomos”.



Por último, el responsable popular ha expresado su agradecimiento a los alcaldes y comisiones de fiestas de la provincia de Guadalajara, “por su esfuerzo y responsabilidad en sus decisiones, y por su respaldo a las fiestas y tradiciones”. Además, Santiago López ha hecho público el apoyo del PP a los “empresarios y profesionales del sector relacionados con los festejos populares”.