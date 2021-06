Hormaechea: “Los ‘bandazos’ de Page sólo generan caos, ruina y mucha incertidumbre sobre el futuro”

jueves 10 de junio de 2021 , 11:44h

“No se puede nadar y guardar la ropa, y eso es lo que pretende hacer el presidente de Castilla-La Mancha, que se está equivocando gravemente en la gestión de una pandemia que se está llevando por delante muchas vidas y muchas ilusiones”.



Así lo ha señalado la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca, Aure Hormaechea, que lamenta el elevado coste que está suponiendo para los castellano-manchegos la “errática gestión” del Ejecutivo regional, criticando de forma contundente las decisiones que afectan a la hostelería, un sector que ha sido el “blanco de las restricciones” en Castilla-La Mancha, donde bares y restaurantes han permanecido durante meses “cerrados a cal y canto, provocando la ruina de muchos autónomos y pymes”.



“Los bandazos de Page sólo generan caos, ruina y mucha incertidumbre sobre el futuro”, asegura Hormaechea, quien defiende que “frente al modelo de Page de cierre y prohibición para afrontar el coronavirus, está el de Ayuso y el Partido Popular, que consiste en compaginar las medidas sanitarias con la flexibilización de sectores esenciales, por eso nos parece una vergüenza que Page se haya puesto a favor de Sánchez para volver a cerrar la hostelería y el ocio, cuando además no hay consenso”.



Hormaechea asegura que Page es capaz de decir una cosa y la contraria, “cuando sale a hacer declaraciones a los medios nacionales se pone la máscara, y cuando hay que tomar decisiones se la quita”, lamenta la portavoz del PP en Azuqueca, apuntando que el alcalde de esta localidad tampoco es ajeno a las políticas del PSOE, y no escapa a las críticas de Hormaechea, quien recuerda que el Ejecutivo azudense rechazó en enero una moción del Grupo Popular de apoyo a la hostelería, y además “intentó engañar a los empresarios del ocio nocturno, ofreciéndoles el uso de una instalación municipal para organizar actividades que estaban prohibidas por la normativa contra la Covid”.



Los indultos y la hipocresía de Page



En cuanto a los indultos, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Azuqueca lamenta que Page haya vetado en las Cortes regionales el debate sobre este tema, votando en contra de que se prohíban los indultos.



“El máximo responsable de Castilla-La Mancha ha mostrado su hipocresía, también en este asunto, es un ‘tibio’. Porque lo que está ocurriendo es un auténtico escándalo frente al que es necesario posicionarse claramente; no se puede ‘nadar y guardar la ropa’, que es lo quiere hacer el máximo responsable de esta región”, critica Aure Hormaechea, quien asegura que “a Page le encanta salir en la tele llevando –supuestamente- la contraria a Sánchez, y cuando tiene la posibilidad de dar un paso al frente, lo hace apoyando a su líder”.



En este sentido, la portavoz del PP subraya que en las Cortes regionales, Page ha votado cuatro veces en contra de una resolución para que Castilla-La Mancha se pronuncie en contra de los indultos, y así presionar al Gobierno de Sánchez para impedir esa barbaridad.



Según Hormaechea, “el PSOE ha abierto de par en par la puerta a la utilización política del indulto como pago a los independentistas para mantenerse en La Moncloa. Indultar a los presos que asaltaron la Constitución, que no han mostrado arrepentimiento y que han dicho que lo volverían hacer, es un atropello y una burla a la democracia”. Por eso, si se producen los indultos, el PP ya ha anunciado que recurrirá al Supremo y exigirá el cambio de la Ley y del Código Penal contra referendos ilegales.