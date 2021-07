Denuncian que entre las prioridades del ejecutivo de Page, “NO se encuentra la de mejorar la red viaria y SI endeudarse y AUMENTAR el número de altos cargos”

jueves 22 de julio de 2021

La diputada regional por Cuenca, María Roldán, ha lamentado que los castellanomanchegos, “tengamos que soportar al gobierno menos inversor en materia de carreteras en los últimos años”. Page y su ejecutivo, según ha explicado la representante conquense en Las Cortes, “han dejado muy claras cuales son sus prioridades, la de duplicar de 76 a 137 el número de altos cargos en la Junta desde 2017, además de endeudarnos”.



Roldán ha recordado como el responsable de Fomento, Ignacio Hernando, anunciaba el dinero destinado a carreteras durante lo que queda de año y parte de 2022, “que apenas llega a los 30 millones de euros” y como reconocía de que en Castilla-La Mancha no se iba a construir, de momento, ni un solo kilómetro de autovía, “esas de las que les encanta hablar a los socialistas cuando están en un mitin y llegan las elecciones ¿o sea que dan por olvidadas la autovía Cuenca-Albacete, la de La Sagra, la de Ciudad Real a Toledo, la del IV Centenerio o la de La Alcarria? ¿todas?”, preguntaba la diputada.



“Tristemente aquí hay dos modelos claros de gestión, y si hablamos de carreteras y de inversión, vemos la diferencia entre ellos clara y rotundamente. El del Partido Popular, que garantizaba y garantiza a los ciudadanos la seguridad de que lo que se invierte es porque se tienen los recursos para pagarlo y no se va a hipotecar el presente y el futuro de los ciudadanos y el del partido socialista que es el de las facturas en los cajones y el de las empresas y sociedades paralelas para colocar a amiguetes”. Roldán ha citado a la Sociedad de Carreteras, “creada en nuestra región y que ejecutaba kilómetros de carretera un 250% más caras de lo que marcaban los proyectos y del presupuesto real”.



Siguiendo con su argumentación, la diputada conquense ha revelado unas cifras claras que demuestran la gestión del Partido Popular en la Junta de Comunidades y la del socialista Page, “121 millones de euros en los últimos seis años del Psoe frente a los 166 millones de euros que invirtió el gobierno de Cospedal”. “Además de pagar las facturas que nos encontramos en los cajones”, ha apostillado.



Así, Roldán ha calificado de “terriblemente insuficiente”, la inversión en carreteras de la Junta de Comunidades, según se deprende de diferentes estudios y auditorías, “en nuestro caso concreto, en Castilla-La Mancha, nos encontramos que el déficit acumulado en conservación de la red de carreteras es de 934 millones de euros. Si intentamos extrapolar estos datos, calculando que más o menos la mitad de la red son kilómetros regionales y competencia del gobierno de Page, estamos hablando de más de 450 millones de euros que serían necesarios, a día de hoy para recuperar niveles de firmes aceptables. Ustedes tardarían a este ritmo, más de 25 años en recuperar niveles admisibles”. La diputada ha insistido en que la previsión de inversión en carreteras de la Junta no llega ni de lejos a esta cantidad y ha hecho hincapié en importancia del mal estado de un firme o de un trazado en que se produzcan siniestros, “Castilla-La Mancha cerró 2020 con 81 fallecidos en accidentes de tráfico en carreteras interurbanas, 16 más que el año anterior y, junto con Baleares, son las únicas dos comunidades autónomas en las que han subido las muertes durante el año 2020”.



“Pónganse a trabajar y déjense de excusas porque en estos 6 años de gobierno Page ha demostrado que la consejería de fomento, esté en entredicho y quizás no es imprescindible para esta región, con lo poco que gestionan, déjenlo en manos de los funcionarios de la Consejería, que dedicarán el dinero de todos los castellanomanchegos a lo imprescindible y no a chiringuitos, asesores y altos cargos en detrimento de arreglar carreteras, hacer autovías e invertir en esta región”, ha concluido María Roldán.